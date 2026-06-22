Uomini e Donne, Marcello Messina conferma la rottura con Giada Rizzi: “È finita definitivamente”

Negli ultimi giorni sui social si erano rincorse numerose indiscrezioni riguardo una possibile crisi tra Marcello Messina e Giada Rizzi, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Una relazione che in passato aveva già attraversato momenti difficili, poi superati grazie al forte sentimento che li univa.

Questa volta, però, la situazione sembrerebbe essere molto più delicata rispetto al passato.

I segnali social che avevano fatto sospettare la rottura

I fan più attenti avevano notato un dettaglio che non è passato inosservato: Marcello e Giada hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram, alimentando immediatamente le voci di una possibile separazione. Argomenti uomini e donne

Nelle ultime ore, inoltre, l’ex coppia ha compiuto un ulteriore passo che sembra confermare la crisi: entrambi hanno eliminato dai rispettivi profili social ogni traccia dell’altro. Un gesto che, per molti, rappresenta la prova concreta di una rottura ormai in corso.

L’indiscrezione: Giada avrebbe lasciato la casa condivisa

A rafforzare ulteriormente i rumor è stata un’indiscrezione diffusa da Opinionista Social, secondo cui Giada Rizzi non vivrebbe più con Marcello Messina da alcune settimane.

Secondo quanto riportato, l’ex dama avrebbe lasciato l’abitazione condivisa e si sarebbe temporaneamente trasferita in una pensione insieme ai suoi due figli, mentre sarebbe alla ricerca di una nuova casa.

“È finita tra Giada e Marcello. Dopo la mia esclusiva sul fatto che Giada aveva tolto il segui, arriva la conferma. Fonti vicine alla coppia fanno sapere che lei non abita più con Marcello da qualche settimana. Lui è rimasto nella casa da solo, mentre lei con i due bambini starebbe in una pensione in cerca di una nuova sistemazione. I motivi? Pare siano gli stessi della prima separazione”.

Marcello Messina conferma: “La nostra storia è finita definitivamente”

Nonostante molti fan continuino a sperare in un riavvicinamento, nelle scorse ore è arrivata la conferma che nessuno avrebbe voluto leggere. Contattato dalle colleghe di Isa e Chia, Marcello Messina ha infatti chiarito una volta per tutte la situazione sentimentale con Giada Rizzi, mettendo fine alle speculazioni.

“La nostra storia è finita definitivamente”, ha dichiarato l’ex cavaliere di Uomini e Donne, lasciando intendere che, a differenza delle precedenti crisi, questa volta non ci sarebbero margini per una riconciliazione.