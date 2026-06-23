Elisabetta Gregoraci ritrova l'amore: baci infuocati ad Ibiza con il nuovo compagno

L’amore torna a sorridere a Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre si scambiava romantici baci con il suo nuovo compagno, ufficializzando di fatto una relazione che, secondo le indiscrezioni, andrebbe avanti già da diversi mesi.

L’uomo che ha conquistato il cuore dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe Lodovico Patti, giovane imprenditore di 28 anni originario di Lodi e completamente estraneo al mondo dello spettacolo.

Le foto pubblicate da Chi: “Baci infuocati” e sorrisi complici

A svelare la relazione è stato il settimanale Chi, che ha immortalato la coppia durante una vacanza all’insegna della spensieratezza e della complicità.

Secondo quanto riportato dalla rivista, Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti starebbero insieme dal 2025, ma avrebbero scelto di vivere la loro storia lontano dai riflettori fino a oggi. Tra sorrisi, sguardi d’intesa e momenti di tenerezza sotto i tipici ombrelloni in paglia, i fotografi hanno catturato anche un bacio che sembra confermare definitivamente la nascita della nuova relazione.

“Dopo un lungo periodo vissuto nel massimo riserbo, Elisabetta Gregoraci è stata immortalata in dolce compagnia, confermando le voci che nell’ultimo anno si erano rincorse con insistenza. Tra sorrisi e sguardi complici sotto i tipici ombrelloni in paglia, è scattato anche un tenero bacio che ufficializza a tutti gli effetti la nascita di una nuova storia d’amore”, si legge sulla nota rivista.

Archiviata la relazione con Giulio Fratini

La nuova frequentazione arriva dopo la fine della storia con Giulio Fratini, imprenditore con cui Elisabetta Gregoraci aveva condiviso una relazione molto chiacchierata.

Oggi Fratini è legato ad Antonella Fiordelisi, anche se nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni su una possibile crisi tra i due. Al momento, tuttavia, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito le voci circolate online.