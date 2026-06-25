Raul Dumitras e Omer Elomari in lizza per il trono di Uomini e Donne: l'indiscrezione

Mancano ancora diversi mesi al ritorno di Uomini e Donne, ma sul web iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sui possibili protagonisti della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Tra i nomi più chiacchierati spuntano quelli di Omer Elomari e Raul Dumitras, due volti noti al pubblico televisivo che potrebbero sedere sul trono classico a partire da settembre.

Uomini e Donne, il trono classico cerca il rilancio dopo una stagione deludente

L'ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne non ha ottenuto i risultati sperati. Le storie nate in studio non sono riuscite a coinvolgere il pubblico come accaduto nelle stagioni precedenti e gli ascolti hanno risentito della situazione.

A differenza del successo ottenuto da protagonisti come Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, quest'anno le dinamiche sentimentali non hanno generato particolare entusiasmo tra i telespettatori. Anche lo share avrebbe evidenziato una maggiore attenzione verso il trono over, con il pubblico più interessato alle vicende dei protagonisti storici del programma. Argomenti uomini e donne

grande fratello

raul dumitras

Tra le coppie nate durante la stagione, soltanto Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi risultano ancora insieme. I due hanno recentemente festeggiato il loro primo mese di relazione lontano dalle telecamere, mentre tutte le altre frequentazioni si sono concluse poco dopo la scelta.

Maria De Filippi valuta nuovi volti per il trono di settembre

In vista della nuova stagione, la redazione starebbe lavorando per individuare tronisti capaci di riportare interesse attorno al format. Secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe esclusa nemmeno una revisione della struttura del programma, con una possibile separazione più netta tra trono classico e trono over.

Se per il parterre over alcuni protagonisti sembrano già destinati a tornare in studio, resta invece massimo riserbo sui futuri tronisti che accompagneranno il pubblico nella prossima stagione televisiva.

Omer Elomari tra i candidati al trono di Uomini e Donne

Nelle ultime ore l'esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che un ex concorrente del Grande Fratello avrebbe sostenuto un provino per diventare tronista.

Tra i nomi più accreditati c'è quello di Omer Elomari, protagonista dell'ultima edizione del reality di Canale 5. Il giovane è recentemente tornato single dopo la fine della relazione con Rasha Younes, circostanza che lo renderebbe perfettamente compatibile con il ruolo di tronista.

La notizia ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei suoi sostenitori, che da tempo sperano di rivederlo in televisione in un percorso dedicato alla ricerca dell'amore.

Raul Dumitras altro nome forte per il trono classico

Accanto a Omer, anche Raul Dumitras viene indicato come uno dei candidati più quotati per la nuova edizione di Uomini e Donne.

L'ex protagonista del reality è attualmente single e, durante la sua esperienza televisiva, aveva raccontato le difficoltà incontrate dopo la fine della storia con Martina De Ioannon. Una delusione sentimentale importante che potrebbe spingerlo a rimettersi in gioco proprio nel programma di Maria De Filippi.