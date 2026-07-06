GF Vip, Alessandra Mussolini si espone sulla storia tra Lucia e Renato: "Lei è presa, lui la trattava male..."

Alessandra Mussolini torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e non nasconde la voglia di rimettersi in gioco. Intervistata nel programma radiofonico Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, l'ex parlamentare ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi vissuti nella Casa, soffermandosi anche sul rapporto con Antonella Elia, sulla storia tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi e sull'ipotesi di un futuro a Ballando con le Stelle.

Il commento sulla storia tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Nel corso dell'intervista, Alessandra Mussolini ha espresso il suo punto di vista sulla relazione nata tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, che continua anche a distanza di mesi dalla conclusione del reality.

"L'amoretti sono Lucia, Raul, Renato… con alti e bassi. Guarda, Lucia ha un sentimento reale. Renato, invece, mi lascia qualche dubbio. Lui dice tante cose, ma dovrei guardarlo negli occhi per capire davvero, perché lo capisco subito. La trattava troppo male. Credo di no... non lo so, sono ancora incerta!", ha dichiarato. Argomenti grande fratello

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L'ipotesi Ballando con le Stelle: "Impossibile sostituire Selvaggia Lucarelli"

Durante la chiacchierata si è parlato anche di un possibile approdo di Alessandra Mussolini nella giuria di Ballando con le Stelle, magari al posto di Selvaggia Lucarelli. Un'ipotesi che l'ex parlamentare considera decisamente remota.

"No, per carità. Non potrei sostituire Selvaggia Lucarelli, è stata una colonna portante del programma. Le esperienze sono tutte belle, ma lo trovo altamente improbabile. Da uno a dieci, come probabilità, direi uno. Esattamente come il fatto che mi possa riconciliare con Antonella Elia", ha spiegato.

Mussolini ha poi sottolineato la differenza tra il ruolo di concorrente e quello di opinionista: "Io Ballando con le Stelle l'ho fatto come concorrente. Un conto è partecipare alla gara e un conto è fare l'opinionista. Sono due esperienze completamente diverse. Per il momento sto bene così, senza particolari aspettative. Se arriverà un'occasione la valuterò, altrimenti va bene lo stesso".

"Rifarei il Grande Fratello Vip senza pensarci"

In chiusura, Alessandra Mussolini ha confessato che tornerebbe volentieri nella Casa del Grande Fratello Vip, definendo il reality un'esperienza importante sia dal punto di vista umano che personale.

"Ma certo che lo rifarei. È stata un'esperienza molto significativa. La cosa più bella? Restare senza cellulare. È stato meraviglioso: hai finalmente il tempo per riflettere, parlare e confrontarti con gli altri. Io non volevo mollare fino alla fine, perché desideravo arrivare in fondo. Mi sono divertita tantissimo".

L'ex gieffina ha infine ricordato come il reality debba essere vissuto con lo spirito giusto: "Bisogna affrontarlo con leggerezza. Non si entra nella Casa pensando di fare I Promessi Sposi. È un gioco, un contesto leggero, anche se a volte porta ad affrontare temi importanti legati alla società e alla vita".