Oriana Marzoli riapre lo scontro con Nikita Pelizon: "Il GF Vip era mio, lei non ha dato nulla"

La settima edizione del Grande Fratello Vip è stata una delle più seguite, ma anche una delle più controverse nella storia del reality di Canale 5. Dal caso di Marco Bellavia alle squalifiche, passando per le continue tensioni tra i concorrenti e l'intervento di Pier Silvio Berlusconi, che invitò la produzione ad abbassare i toni, il programma è rimasto per mesi al centro dell'attenzione.

A rendere ancora più infuocata quell'edizione furono anche le rivalità tra i fanclub dei concorrenti, protagonisti di vere e proprie campagne social per influenzare televoti, eliminazioni e finalisti. Alla fine il pubblico premiò Nikita Pelizon, mentre Oriana Marzoli, considerata da molti una delle favorite assolute, si classificò al secondo posto. Un risultato che la showgirl venezuelana, nel corso degli anni, ha più volte lasciato intendere di non aver mai realmente digerito.

Oriana Marzoli: "Il Grande Fratello Vip è stato il miglior reality che abbia mai fatto"

Negli ultimi giorni Oriana è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa durante il podcast spagnolo Ac2ality, definendo il Grande Fratello Vip il reality più autentico tra quelli ai quali ha partecipato.

"Lì è tutto vero, riprendono 24 ore su 24 davvero, non ci sono scene morte, le telecamere sono sempre puntate sui gieffini. Ho partecipato allo show nel 2022 ed è stato bellissimo. Posso dire che è stato il miglior reality che io abbia mai fatto", ha raccontato.

Poi è arrivata anche l'ennesima stoccata a Nikita Pelizon: “Se ho vinto? Purtroppo no, sono arrivata seconda. È stato un vero peccato, perché quel reality era mio, non dell’altra ragazza, che non c’entrava proprio nulla. Non lo dico per antipatia, ma è vero, semplicemente non ha dato alcun contributo al programma“.

Il caso della piastra che fece discutere il GF Vip 7

Tra gli episodi più controversi di quell'edizione c'è senza dubbio quello della piastra per capelli, una vicenda che continua ancora oggi a far discutere.

Durante una giornata nella Casa, Nikita Pelizon aveva appena terminato di sistemarsi i capelli e aveva appoggiato la piastra ancora calda su uno sgabello. Poco dopo Oriana Marzoli, ignara di quanto fosse accaduto, si sedette proprio in quel punto, procurandosi un'ustione alla coscia.

L'episodio generò immediatamente polemiche tra concorrenti e telespettatori. Anche Luca Onestini espresse dubbi sulla dinamica, lasciando intendere che il gesto potesse apparire quantomeno insolito.

La cicatrice riaccende lo scontro tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon

Sembrava una pagina ormai chiusa, ma nell'estate del 2025 Oriana ha riportato l'episodio al centro dell'attenzione pubblicando una Instagram Story nella quale mostrava il segno rimasto sulla coscia.

"Questo segno bruttissimo che mi è rimasto per colpa di quella là, lo devo togliere", aveva scritto, senza nominare direttamente Nikita ma lasciando pochi dubbi sull'identità della persona a cui si riferiva.

In poche ore il messaggio è stato rilanciato da numerose pagine dedicate al Grande Fratello Vip, riaccendendo il dibattito tra i sostenitori delle due ex concorrenti.

La replica di Nikita Pelizon: "Drama queen"

La risposta di Nikita Pelizon non si è fatta attendere. Attraverso un video pubblicato sui social, la vincitrice del reality ha scelto un tono ironico ma decisamente pungente, sorprendendo chi era abituato al suo atteggiamento più pacato mostrato durante il programma.

"Ma veramente dopo sette mesi che abbiamo convissuto insieme tu non ti ricordi il mio nome? Oddio, ma quindi come fa lei con tutti i fidanzati che cambia in ogni reality?", ha esordito.

Successivamente Nikita ha continuato con altre frecciate, scherzando anche sulla cicatrice mostrata da Oriana: "Regina mia, drama queen, la cicatrice ti fa donna vissuta". Poi ha aggiunto una battuta sulla piastra: "Mi sembra giusto informarti che esistono delle piastre che non scottano".

Nel suo intervento non sono mancate neppure alcune stoccate sul fisico della rivale e una curiosa rivelazione finale. Nikita ha infatti spiegato che proprio questa vicenda, insieme ad altre esperienze vissute, l'avrebbe ispirata nella scrittura di una nuova canzone che, come ha raccontato ai suoi follower, non vede l'ora di pubblicare.