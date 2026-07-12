Mirko Brunetti, la fidanzata bersaglio delle fan di Perla Vatiero: "Mi chiamano tro*a e mi augurano la morte"

Non si placano le polemiche attorno a Mirko Brunetti, Perla Vatiero e all'attenzione mediatica che continua a circondare la loro storia, conclusa ormai da due anni. Se da una parte c'è ancora chi sogna un ritorno di fiamma tra gli ex protagonisti di Temptation Island e del Grande Fratello, dall'altra c'è chi continua a riversare odio sui social nei confronti dell'attuale compagna dell’ex gieffino, Silvia Ghio.

La giovane, ormai da mesi, è bersaglio di insulti e attacchi online da parte di utenti che non hanno mai accettato la fine della relazione tra Brunetti e Vatiero. Una situazione che ha spinto Silvia a intervenire pubblicamente con un lungo sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram.

Silvia Ghio: "Sono stanca degli insulti e delle cattiverie"

Attraverso un reel, Silvia Ghio ha mostrato alcuni dei messaggi offensivi che riceve quotidianamente, spiegando quanto questa situazione sia diventata pesante da sopportare.

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"Tr**a, ce**a, brutta, grassa, tutto questo perché un anno e mezzo fa mi sono fidanzata con un ragazzo che ha fatto due programmi televisivi, ma ci rendiamo conto? Dove sta scritto che bisogna accettare insulti e maledizioni se si sceglie di condividere qualcosa sui social?".

La fidanzata di Mirko Brunetti ha poi risposto a chi sostiene che l'esposizione mediatica comporti inevitabilmente questo tipo di conseguenze.

"Ho 26 anni, sono una ragazza normalissima, ho un cuore, dei sentimenti e dei principi. Sono stufa di cancellare e fare finta di niente ogni volta che leggo queste schifezze. Non voglio dover smettere di condividere sui social perché non sopporto le cattiverie che mi vengono rivolte. Sono le persone che le scrivono a dover imparare l'educazione".

Un passaggio che ha particolarmente colpito riguarda l'identità di chi le invia questi messaggi.

"Mi fa riflettere che il 99% degli insulti gravi che ricevo arrivano da donne che potrebbero essere mia mamma o mia nonna".

L'accusa ai fan dell'ex coppia Mirko-Perla

Nel suo lungo sfogo, Silvia Ghio ha spiegato che, a suo dire, gran parte degli attacchi deriverebbe proprio dai sostenitori della storica coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

"Ma perché queste persone mi riservano questo trattamento? Non perché semplicemente non gli piaccio, ma perché sono fan della ex del mio fidanzato e della loro precedente relazione. Relazione che si è conclusa due anni fa, ancora prima che mi conoscesse".

La giovane ha poi denunciato la diffusione di presunti retroscena completamente inventati: "Avete inventato tradimenti, incontri segreti, litigi mai avvenuti tra due ragazze che nemmeno hanno mai avuto a che fare l'una con l'altra, giocando con la vita delle persone come fosse la trama di un film".

"Hanno scritto perfino ai miei datori di lavoro"

Nella parte finale del suo messaggio, Silvia Ghio ha raccontato episodi ancora più gravi, spiegando che gli attacchi non si sarebbero limitati ai social network: "Addirittura vi siete permessi di scrivere ai miei datori di lavoro, ai miei insegnanti di accademia dicendo che facevo la prostituta e avete intere pagine social dedicate a denigrarmi. Ma ci rendiamo conto di dove siamo arrivati? Che poi queste cose le pensate prima di scriverle, non ve ne vergognate, è questo che mi rabbrividisce. Che schifo".