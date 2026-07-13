Amici 26, il talent si rinnova: nuove discipline, cast e daytime. Ecco cosa cambia

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sulla prossima edizione di Amici, il celebre talent show di Maria De Filippi, che tornerà in onda su Canale 5 nel corso dell'autunno 2026. Dopo le voci sui possibili cambiamenti nel corpo docente, emergono ora nuovi dettagli che potrebbero modificare in maniera significativa il format del programma.

Amici 2026, spuntano nuove discipline oltre al canto e al ballo

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, nella rubrica "C'è Chi dice" firmata da Giuseppe Candela, la nuova edizione di Amici potrebbe introdurre importanti novità. Oltre alle tradizionali categorie dedicate al canto e al ballo, la produzione starebbe valutando l'ingresso di alcune discipline sportive.

Al momento non sono stati svelati quali sport potrebbero entrare nel talent, ma l'ipotesi confermerebbe la volontà di rinnovare il programma, ampliando le opportunità per i concorrenti e offrendo nuove sfide nel percorso formativo.

Argomenti maria de filippi

Anna Pettinelli verso Tale e Quale Show

Tra le indiscrezioni più insistenti c'è anche quella riguardante Anna Pettinelli. Secondo Chi, la storica insegnante di canto sarebbe pronta a lasciare Amici per entrare nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, il varietà di Carlo Conti in onda su Rai 1.

Un eventuale addio della speaker radiofonica aprirebbe così la strada all'arrivo di un nuovo professore nella scuola più famosa della televisione italiana, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Mediaset.

Nessuna cancellazione del daytime di Amici

Le ultime indiscrezioni smentiscono invece le voci circolate nelle scorse settimane sulla possibile cancellazione del daytime di Amici.

La striscia quotidiana dedicata alla vita degli allievi dovrebbe infatti essere regolarmente confermata nel palinsesto di Canale 5, continuando ad accompagnare il pubblico durante tutta la stagione televisiva con lezioni, prove, sfide e momenti di vita all'interno della scuola.

Le novità saranno ufficializzate nelle prossime settimane

Per il momento si tratta di indiscrezioni che non hanno ancora ricevuto conferme ufficiali. Tuttavia, con l'avvicinarsi dell'inizio della nuova stagione televisiva, è probabile che Mediaset e la produzione di Amici annuncino presto il cast completo dei professori e le eventuali novità del format.

L'eventuale introduzione delle discipline sportive rappresenterebbe uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni e potrebbe contribuire a rinnovare ulteriormente uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.