Uomini e Donne, Elisa Leonardi smentisce la crisi con Ciro Solimeno: "Il gossip è completamente inventato"

Le voci di una presunta crisi tra Elisa Leonardi e Ciro Solimeno sono durate poco. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di intervenire personalmente sui social per smentire i rumor che nelle ultime ore avevano iniziato a circolare sul web, chiarendo una volta per tutte la sua posizione.

Con una lunga storia pubblicata sul proprio profilo, Elisa Leonardi ha definito "completamente inventate" le indiscrezioni che parlavano di tensioni con il fidanzato, ribadendo di avere piena fiducia nella loro relazione.

Da dove sono nate le voci sulla coppia

Le indiscrezioni sono esplose dopo una segnalazione inviata all'esperta di gossip Deianira Marzano, alla quale un'utente aveva chiesto informazioni sulla situazione sentimentale della coppia.

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La risposta dell'influencer aveva alimentato ulteriormente i sospetti: "È inutile che ora facciano vedere che va tutto bene. A lei, però, quella cena in cui c'era anche l'ex di lui non è andata giù. Fatevi due domande e datevi due risposte".

La cena con Alessia Antonetti accende il gossip

A far nascere le indiscrezioni sarebbe stata una cena organizzata dalla palestra frequentata da Ciro Solimeno, alla quale era presente anche Alessia Antonetti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e rivale di Elisa Leonardi durante il percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Secondo quanto raccontato da alcuni utenti, Ciro sarebbe stato visto insieme ad Alessia, facendo riemergere vecchie polemiche nate già durante il trono. All'epoca, infatti, i due erano stati accusati da alcuni telespettatori di avere un accordo, dal momento che frequentavano la stessa palestra.

La presenza della giovane alla cena di gruppo è bastata per riaccendere i sospetti e alimentare le voci di una possibile crisi sentimentale.

La replica di Elisa Leonardi: "Mi fido del mio fidanzato"

Di fronte al susseguirsi delle indiscrezioni, Elisa Leonardi ha deciso di intervenire senza lasciare spazio a interpretazioni.

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato che tra lei e Ciro Solimeno non esiste alcun problema e ha criticato chi avrebbe costruito una vicenda priva di fondamento.

"Mi dispiace deludervi, ma va tutto benissimo. È inutile fare finto gossip inventando situazioni che non sono mai esistite. Leggere addirittura 'a lei non è andata giù' quando la diretta interessata sono io fa sorridere, visto che non è mai stato così".

"La fiducia è la base della nostra relazione"

Nel suo sfogo social, Elisa Leonardi ha anche voluto lanciare un messaggio sul significato della fiducia all'interno di una coppia, sottolineando di non avere alcun motivo per essere gelosa della partecipazione del fidanzato a una semplice cena di gruppo.

"Sono sicura di me stessa, del mio fidanzato e della nostra relazione. Non ho bisogno di fare la 'pazza' o scenate perché partecipa a una cena della palestra che frequenta, dove era presente anche una ragazza con cui in passato c'è stato un piccolo trascorso".

L'ex corteggiatrice ha quindi concluso ribadendo che la fiducia rappresenta il pilastro del loro rapporto e liquidando definitivamente le indiscrezioni: "La fiducia è la base di qualsiasi rapporto sano. Per il resto, vi lascio continuare con il gossip… peccato solo che, questa volta, sia completamente inventato".



