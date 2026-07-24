Temptation Island, crisi rientrata tra Valentina Riccio e Antonio Panico: "Ci siamo chiariti"

Dopo giorni di indiscrezioni e commenti sui social, Valentina Riccio, protagonista di Temptation Island 2025, ha deciso di fare chiarezza sulla situazione con il compagno Antonio Panicp, mettendo fine alle voci che parlavano di una presunta rottura causata da un tradimento.

L'ex volto del reality di Canale 5, oggi in dolce attesa del suo primo figlio con Antonio, ha affidato ai social un lungo messaggio per spiegare ai fan cosa è realmente accaduto tra loro.

Valentina smentisce il tradimento: «Non è mai successo»

Nel suo sfogo, Valentina ha chiarito subito il punto che più aveva alimentato il dibattito online.

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«Purtroppo le discussioni esistono in tutte le famiglie e possono capitare a chiunque. Ho letto tanti messaggi in cui si parla di un presunto tradimento, ma voglio rassicurarvi: non c'è stato alcun tradimento».

L'ex concorrente ha inoltre voluto smentire un'altra voce circolata negli ultimi giorni: «Ci tengo anche a precisare, ancora una volta, che non ho buttato nessuno fuori di casa».

Il motivo della lite con Antonio

Secondo quanto raccontato da Valentina, la crisi sarebbe nata per questioni legate alla gestione dei rapporti con alcune persone vicine ad Antonio.

«Semplicemente c'erano delle situazioni e dei comportamenti da parte di terze persone che, secondo me, andavano gestiti diversamente e sui quali avrei voluto vedere dei limiti più chiari».

Il riferimento sarebbe all'ex compagna di Antonio, madre di sua figlia.

La tensione tra i due era esplosa quando Valentina, dopo essersi sentita male, si era recata in ospedale senza trovare accanto il compagno. Un episodio che l'aveva profondamente ferita.

«In quel momento avrei avuto bisogno di sostegno. Lui ha preferito stare con altre persone. Mi sono sentita sola. Manco un messaggio!».

Parole che avevano immediatamente fatto pensare a una crisi ormai irreversibile.

«Nostro figlio sarà sempre al primo posto»

Con il nuovo messaggio pubblicato sui social, Valentina ha però spiegato che il confronto con Antonio c'è stato e che molte incomprensioni sono state chiarite.

«Al di là di quello che il futuro riserverà alla nostra coppia, una cosa è certa: nostro figlio verrà sempre al primo posto. Per quanto mi riguarda sarà sempre così, e sono convinta che anche per Antonio sia la stessa cosa».

In seguito, Valentina ha pubblicato sui social un video mentre lei e Antonio si baciano. Dunque, pace fatta tra i due ex volti di Temptation Island.