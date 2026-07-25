Uomini e Donne, Martina De Ioannon parla della convivenza con Gianmarco Steri: "Sulla gelosia vi dico che..."

Sempre più affiatati e complici, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continuano a condividere con i fan la loro quotidianità. Nel corso di una recente diretta su TikTok, l'ex tronista di Uomini e Donne ha svelato alcuni retroscena sulla loro vita di coppia, soffermandosi in particolare sul tema della gelosia e della convivenza.

Martina ha spiegato di non essere una fidanzata possessiva e di vivere il rapporto con Gianmarco con grande serenità, puntando tutto sulla fiducia reciproca e sul rispetto.

"Penso di essere una delle ragazze meno rompiscatole che potete avere in casa. Sento di alcune mie amiche che stanno sul fiato sul collo ai fidanzati, io no, sempre nel rispetto dell'educazione, della condivisione e dell'altra persona".

Argomenti uomini e donne

La gestione della casa e il rispetto reciproco

Nel corso della diretta, Martina ha affrontato anche il tema della convivenza e della gestione della casa, spiegando che, avendo più tempo libero rispetto al fidanzato, preferisce occuparsi spontaneamente delle faccende domestiche senza trasformarle in motivo di discussione.

Secondo l'ex volto di Uomini e Donne, molte coppie finiscono per litigare proprio a causa delle tensioni che si accumulano nella vita quotidiana: "Quando una persona sta fuori tutto il giorno come il mio fidanzato, non è che alle nove di sera mi metto a dirgli perché non hai pulito il tavolo. Se sono a casa e posso farlo io, lo faccio".

"Non vediamo l'ora di tornare a casa"

Parlando della loro quotidianità, Martina De Ioannon ha raccontato un dettaglio che descrive bene il legame con Gianmarco Steri: "Magari siamo al cinema, a cena o a casa dei genitori e ci guardiamo dicendo: 'Non vediamo l'ora di tornare a casa'. Quello è lo scatto".

Martina sulla gelosia: "Sono troppo sicura di noi"

L'ex tronista ha infine ribadito di sentirsi estremamente sicura della relazione con Gianmarco, spiegando che la fiducia rappresenta uno dei punti di forza della loro storia: "Sono troppo sicura di noi. Questo non significa che non mi diano fastidio alcune cose, però le gestiamo, ci facciamo una risata. È bello anche essere gelosi".