Grande Fratello Vip, doppio colpo in arrivo? Andrea Damante e Giordano Mazzocchi nel mirino degli autori

Con l'avvicinarsi della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre su Canale 5, continuano a rincorrersi indiscrezioni sul cast che varcherà la porta rossa. Dopo l'annuncio ufficiale di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2026/2027, è ormai confermato che il reality sarà condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Se una parte dei concorrenti sarebbe già stata individuata, gli autori starebbero completando la selezione degli ultimi protagonisti destinati a entrare nella Casa più spiata d'Italia.

Giovanni Grazioso tra i candidati al Grande Fratello Vip

Tra i nomi che stanno facendo maggiormente discutere c'è quello di Giovanni Grazioso, protagonista dell'attuale edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata Sabrina Soussi.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, il giovane sarebbe tra i profili presi in considerazione dagli autori del reality. A rafforzare l'ipotesi ci sarebbero alcune segnalazioni raccolte dallo stesso giornalista, secondo cui Giovanni Grazioso si sarebbe assentato dal suo abituale carretto.

È certo che il protagonista di Temptation Island abbia raggiunto Roma per registrare lo speciale dedicato al "mese dopo" del programma, ma non si esclude che abbia approfittato della trasferta anche per sostenere un provino per il Grande Fratello Vip.

Rocco Casalino e Alejandro Martinez tra i nomi più sorprendenti

Tra le indiscrezioni più clamorose spicca quella che riguarda Rocco Casalino, storico concorrente della prima edizione del Grande Fratello e successivamente protagonista della politica italiana.

Secondo quanto anticipato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, gli autori avrebbero contattato non solo Rocco Casalino, ma anche il suo compagno Alejandro Martinez, imprenditore colombiano con il quale vive una relazione consolidata.

L'eventuale partecipazione della coppia rappresenterebbe uno dei colpi più importanti della nuova edizione del reality.

Tre ex di Uomini e Donne nel mirino degli autori

Le indiscrezioni non finiscono qui. Nelle ultime ore, infatti, Amedeo Venza ha rivelato che anche tre ex protagonisti di Uomini e Donne sarebbero stati contattati dalla produzione del Grande Fratello Vip.

Tra i nomi emersi figurano Giordano Mazzocchi, recentemente tornato al centro del gossip per un presunto riavvicinamento con Nilufar Addati, oltre a Luca Dorigo e Andrea Damante, entrambi volti molto conosciuti dal pubblico di Canale 5.