Temptation Island, Filippo Bisciglia sotto accusa: esplode la polemica dopo gli ultimi falò

Le ultime puntate di Temptation Island 2026 hanno acceso un acceso dibattito sui social, ma questa volta al centro delle polemiche non ci sono soltanto le coppie protagoniste del reality. A finire nel mirino di una parte del pubblico è stato anche Filippo Bisciglia, storico conduttore del programma, accusato da alcuni telespettatori di essere intervenuto troppo durante i falò di confronto e di aver perso quella neutralità che lo ha sempre contraddistinto.

Le critiche si sono concentrate soprattutto sugli ultimi due appuntamenti del reality, con particolare riferimento ai confronti tra Cristian e Soraya, Iris e Andrea e, soprattutto, al clamoroso epilogo della storia tra Francesca e Danilo, che ha ribaltato un addio ormai scritto.

Il falò tra Cristian e Soraya divide il pubblico

Il momento che ha fatto maggiormente discutere è stato il falò di confronto tra Cristian e Soraya, trasmesso nella puntata di lunedì 27 luglio.

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Durante il faccia a faccia sono riemersi tutti i nodi della loro relazione: incomprensioni, accuse reciproche e tensioni accumulate durante il percorso nei due villaggi. A far discutere, però, non sono state soltanto le parole della coppia.

Secondo molti utenti sui social, Filippo Bisciglia avrebbe partecipato al confronto in maniera più attiva del solito, mostrando una maggiore vicinanza alle posizioni di Soraya e lasciando meno spazio alle ragioni di Cristian.

Da qui le accuse di essere apparso poco imparziale, con commenti che gli rimproverano di aver "parlato troppo" durante un confronto che avrebbe dovuto lasciare completamente ai protagonisti.

La discussione sui soldi e la maschera di Spiderman

Tra gli episodi più commentati c'è quello legato al tema del denaro.

Nel corso dell'esperienza a Temptation Island, Soraya aveva raccontato diversi episodi riguardanti la gestione economica della coppia, soffermandosi anche sulla celebre maschera di Spiderman acquistata da Cristian.

Durante il falò il ragazzo ha cercato di tornare sull'argomento, ma Soraya lo ha accusato di essere eccessivamente concentrato sui soldi.

Secondo una parte dei telespettatori, in quel momento Bisciglia avrebbe invitato Cristian a cambiare discorso, dando l'impressione di assecondare la posizione della fidanzata. Un passaggio che ha alimentato ulteriormente le polemiche online.

Le critiche esplodono sui social

Al termine della puntata, piattaforme come X, Facebook e Instagram si sono riempite di commenti sul comportamento del conduttore. Molti utenti sostengono che Filippo Bisciglia abbia abbandonato, almeno in alcuni momenti, il tradizionale ruolo di mediatore per assumere un atteggiamento più orientato verso una delle due parti.

Secondo questa parte del pubblico, il compito del conduttore dovrebbe limitarsi ad accompagnare il dialogo, aiutando i fidanzati a confrontarsi senza influenzare il risultato finale.

Tra le osservazioni più ricorrenti compare anche un'altra riflessione: difendere una persona soltanto perché donna, sostengono alcuni spettatori, non significa necessariamente giustificarne ogni comportamento.

Anche Iris e Andrea finiscono al centro della discussione

Le critiche rivolte al conduttore non riguardano soltanto la vicenda di Cristian e Soraya.

Diversi telespettatori hanno ricordato anche il falò tra Iris e Andrea, durante il quale Filippo Bisciglia sarebbe apparso, secondo alcuni, orientato a favorire una riconciliazione nonostante i tradimenti e le difficoltà emerse durante il percorso.

Un atteggiamento che, per chi lo critica, rappresenterebbe un cambio di passo rispetto allo stile più discreto mostrato nelle edizioni precedenti.

Il caso Francesca e Danilo: il finale cambia per l'intervento di Bisciglia

Ancora più acceso il dibattito nato attorno al falò finale di Francesca e Danilo.

I due sembravano aver definitivamente deciso di separarsi. Francesca aveva scelto di lasciare il programma da sola, dichiarando di voler riprendere in mano la propria vita, mentre Danilo, in lacrime, aveva ammesso di sentirsi "sbagliato per lei".

Sembrava la conclusione definitiva della loro relazione.

Ma proprio mentre Francesca si allontanava dalla spiaggia, Filippo Bisciglia ha notato l'esitazione di Danilo. Vedendolo profondamente scosso, il conduttore ha iniziato a chiedergli ripetutamente se fosse davvero convinto della sua decisione.

Alla fine Danilo ha ceduto, chiedendo di poter richiamare la fidanzata.

Bisciglia ha quindi raggiunto Francesca, l'ha fermata e l'ha riportata al falò. Da quel momento la situazione è completamente cambiata: i due si sono abbracciati, baciati e hanno deciso di lasciare Temptation Island insieme.

Per molti spettatori si è trattato di un gesto umano e spontaneo. Per altri, invece, di un intervento che avrebbe modificato il naturale corso degli eventi.

Il ruolo di Filippo Bisciglia resta al centro del dibattito

Da oltre dieci anni Filippo Bisciglia rappresenta uno dei simboli di Temptation Island. La sua conduzione è sempre stata apprezzata per il tono pacato, la capacità di ascolto e la sensibilità dimostrata nei confronti delle coppie.

Proprio per questo motivo le polemiche degli ultimi giorni hanno sorpreso molti telespettatori. Chi lo critica ritiene che, in questa edizione, il conduttore sia apparso più coinvolto emotivamente nelle dinamiche dei protagonisti. Chi lo difende, invece, sostiene che il suo unico obiettivo sia stato quello di facilitare il dialogo e aiutare le coppie a esprimere fino in fondo ciò che realmente provavano.

Le parole di Raffaella Mennoia tornano d'attualità

Sul ruolo del conduttore si era espressa in passato anche Raffaella Mennoia, storica autrice di Temptation Island. L'autrice aveva spiegato che il conduttore ideale deve raccontare ciò che accade senza diventare protagonista delle dinamiche vissute dalle coppie.

Parole che oggi vengono riprese da molti utenti proprio alla luce delle polemiche esplose dopo gli ultimi falò.