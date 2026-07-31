Temptation Island, Sabrina "piangeva disperata" dopo il confronto finale con Giovanni: il motivo e il retroscena

L'ultima puntata di Temptation Island 2026 ha messo la parola fine alla relazione tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, una delle coppie che più hanno fatto discutere nel corso dell'edizione. Eppure, a poche ore dalla messa in onda del gran finale, il capitolo tra i due potrebbe non essersi chiuso del tutto, almeno secondo quanto ipotizzano i fan del reality.

Nelle ultime ore, infatti, alcuni movimenti social della giovane siciliana hanno riacceso le speranze di chi continua a credere in un possibile riavvicinamento.

I repost su TikTok fanno discutere

A catturare l'attenzione sono stati alcuni reel ricondivisi da Sabrina sul proprio profilo TikTok. I video ripropongono uno dei momenti più intensi dell'intero percorso nel programma: quello in cui Giovanni la osserva con uno sguardo carico di emozione durante il suo ingresso nel villaggio.

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Ad accompagnare le immagini ci sono frasi che hanno immediatamente acceso il dibattito tra gli utenti: "E se non mi guarda così, sappiate che non lo voglio" e ancora "Perché nonostante tutto il sentimento c'è".

Messaggi che molti hanno interpretato come un possibile riferimento all'ex fidanzato.

Il web si divide sul significato dei messaggi

Come spesso accade dopo Temptation Island, ogni dettaglio viene passato al setaccio dai fan. C'è chi ritiene che quei repost rappresentino soltanto un ricordo del percorso vissuto all'interno del reality e chi, invece, è convinto che Sabrina non abbia mai realmente smesso di provare qualcosa per Giovanni.

Le discussioni si sono rapidamente moltiplicate su TikTok e Instagram, dove gli utenti continuano ad analizzare ogni pubblicazione dei protagonisti dell'edizione 2026.

Il retroscena: "Avrebbe cercato Giovanni"

Ad alimentare ulteriormente le indiscrezioni è stato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo cui Sabrina avrebbe provato a ricontattare Giovanni dopo aver appreso del grande successo che l'ex fidanzato starebbe ottenendo con la sua attività di ambulante.

Sempre secondo quanto riferito da Pugnaloni, Giovanni non avrebbe però risposto ai tentativi di contatto dell'ex compagna.

Il noto blogger ha inoltre raccontato un ulteriore retroscena: dopo il confronto del "mese dopo", Sabrina sarebbe scoppiata in un pianto disperato, confidando di voler tornare con Giovanni.