Gf Vip, paura per Raul Dumitras: finisce in ospedale e racconta cosa è successo

Momenti di grande paura per Raul Dumitras, ex volto del Grande Fratello Vip e di Temptation Island, che nelle ultime ore ha raccontato ai suoi follower di aver trascorso una settimana in ospedale a causa di una miocardite.

L'influencer, noto anche per la relazione con Martina De Ioannon, ha condiviso su Instagram alcune immagini scattate durante il ricovero, spiegando di aver deciso di raccontare l'accaduto per sensibilizzare sull'importanza di non sottovalutare i segnali del proprio corpo.

Il malore durante il viaggio

Secondo quanto raccontato da Dumitras, tutto è iniziato durante una trasferta di lavoro a Messina. Già nei giorni precedenti accusava sintomi influenzali, tra cui mal di gola, placche e febbre.

La situazione è però peggiorata durante il viaggio di rientro verso Salerno, quando è comparso un forte dolore al petto che lo ha convinto a recarsi immediatamente al Pronto Soccorso.

«Il mio corpo mi stava dicendo qualcosa», ha scritto sui social, spiegando di aver superato la paura degli ospedali per sottoporsi agli accertamenti.

La diagnosi: miocardite

Gli esami hanno evidenziato una miocardite, un'infiammazione del muscolo cardiaco, probabilmente insorta come complicanza dello stato febbrile.

«Quella febbre è sfociata in una miocardite che per fortuna i dottori hanno controllato e curato subito. Il mio cuore per fortuna sta bene, ora ci vorrà un po' di riposo e attenzione in più per tornare a stare bene come prima», ha raccontato.

Fortunatamente la patologia è stata diagnosticata tempestivamente, consentendo ai medici di intervenire rapidamente.

Il ringraziamento ai medici

Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, Dumitras ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al personale della Torre Cardiologica dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, in particolare agli operatori della Terapia Intensiva e del sesto piano.

L’ex gieffino ha sottolineato non solo la professionalità del personale sanitario, ma anche la grande umanità dimostrata durante i giorni di degenza.

«Oltre alla vostra immensa professionalità mi avete fatto passare con più leggerezza questi giorni con la vostra umanità. Ci siamo fatti insieme grandi risate, foto, video saluti, dediche e chiacchierate. Grazie infinite».

«Tutto bene quel che finisce bene»

Il ricovero è coinciso con il suo compleanno, rendendo quei giorni ancora più particolari.

Il messaggio si conclude con una nota di ottimismo: «Tutto bene quel che finisce bene. Buon compleanno a me!».