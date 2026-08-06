«Nessuno è etero al 100%»: Gaia incendia il dibattito e difende Elodie e Franceska

Gaia Gozzi continua a far parlare di sé, non solo per la musica ma anche per le sue riflessioni su temi sociali e personali. La cantante, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici – un'edizione segnata dalle restrizioni imposte dalla pandemia – ha costruito negli anni una carriera ricca di soddisfazioni, partecipando al Festival di Sanremo nel 2021 e nel 2025 e conquistando il pubblico con i suoi brani, tra cui la recente "Bossa Nostra".

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'artista ha affrontato diversi argomenti: dalla nuova canzone al rapporto con Ornella Vanoni, fino alle polemiche nate attorno alla relazione tra Elodie e Franceska Nuredini.

L'attacco alle polemiche su Elodie

Gaia è intervenuta sul dibattito mediatico riguardante la vita sentimentale di Elodie, prendendo nettamente le distanze da chi continua a trasformare l'amore in motivo di discussione o scandalo.

La cantante, che in passato ha più volte spiegato di non voler etichettare il proprio orientamento sessuale, ha ribadito la sua visione dell'amore come esperienza libera da schemi rigidi.

«Trovo folle che venga strumentalizzata la loro storia. Sono convinta che nessuno sia al 100% etero. Tanta indignazione per un amore e veramente poca indignazione per l'odio che sta dilagando, per le guerre, per i bambini morti. Se l'amore crea così tanta rabbia, allora siamo in un momento veramente difficile della storia dell'umanità».

Parole destinate a far discutere, con cui Gaia invita a spostare l'attenzione su problemi ben più gravi rispetto alle scelte sentimentali delle persone.

L'affetto per Ornella Vanoni

Nel corso dell'intervista, Gaia ha raccontato anche il rapporto di stima nato con Ornella Vanoni, ricordando una telefonata che l'ha profondamente rassicurata prima della sua esibizione a Sanremo.

«Ci siamo parlate al telefono prima che facessi il suo pezzo a Sanremo. Le dissi: "Se dovessi fare schifo o mancarti di rispetto, puoi chiamarmi e mandarmi a quel paese". Lei si mise a ridere e mi rispose: "Sono certa che andrai benissimo, non ti preoccupare. Poi sei di fianco a Toquinho che si prende cura di te". Aver avuto questa approvazione da lei mi ha rasserenata».