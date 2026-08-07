Bella Thorne, la confessione sulla relazione con Benjamin Mascolo: "Mi ha tradito per anni"

A distanza di quattro anni dalla fine della loro relazione, Bella Thorne torna a parlare della storia d'amore con Benjamin Mascolo e lo fa con rivelazioni destinate a far discutere. Ospite di Alex Cooper nel podcast Call Her Daddy, l'attrice americana ha raccontato di aver scoperto numerosi presunti tradimenti da parte dell'ex componente del duo Benji & Fede.

I due sono stati insieme dal 2019 al 2022 e la loro relazione sembrava destinata al matrimonio. Nel marzo del 2021, infatti, Benjamin Mascolo aveva chiesto a Bella Thorne di sposarlo, condividendo sui social anche le immagini della proposta.

Poi, nel 2022, la separazione. In passato il cantante aveva ricondotto la fine della storia anche alle differenze nella visione della vita, nei valori e nel rapporto con il denaro. Ora arriva la versione dell'attrice.

Bella Thorne: «Scoprii il primo tradimento dopo il mio compleanno»

Secondo quanto raccontato da Bella Thorne, la coppia aveva stabilito alcune regole particolari per il proprio rapporto. Era possibile coinvolgere altre donne, ma soltanto insieme e senza incontri nascosti all'altro partner.

La situazione sarebbe cambiata quando l'attrice scoprì che Benjamin Mascolo si era appartato con una ragazza conosciuta pochi giorni prima durante la festa di compleanno della stessa Bella Thorne.

L'attrice ha spiegato che inizialmente il cantante avrebbe minimizzato quanto accaduto, per poi ammetterlo. Dopo quell'episodio la coppia decise di rivolgersi alla terapia per tentare di recuperare il rapporto.

In quel periodo i due si stavano inoltre preparando a lavorare insieme nel film Time Is Up 2, circostanza che avrebbe reso ancora più importante cercare di evitare una rottura traumatica.

La password di Instagram e quei messaggi in italiano

Per dimostrare alla compagna che quell'episodio fosse isolato, secondo Bella Thorne, Benjamin Mascolo le avrebbe fornito la password del proprio profilo Instagram consentendole di leggere i messaggi privati.

Una decisione che avrebbe prodotto l'effetto opposto. L'attrice ha raccontato di aver trovato numerose conversazioni in italiano. Non conoscendo sufficientemente la lingua, avrebbe utilizzato inizialmente Google Traduttore. Per alcuni messaggi vocali, però, avrebbe chiesto aiuto a un cameriere italiano.

Proprio attraverso quelle traduzioni, sostiene Bella Thorne, sarebbero emersi altri episodi di infedeltà. La coppia avrebbe continuato ancora per qualche tempo la terapia, ma per l'attrice recuperare la fiducia sarebbe diventato sempre più difficile.

La lettera dopo la separazione: «Mi confessò di avermi tradita per anni»

Il passaggio più clamoroso del racconto riguarda però ciò che sarebbe accaduto dopo la fine della relazione.

Bella Thorne sostiene infatti di aver ricevuto una lettera da Benjamin Mascolo nella quale il cantante le avrebbe confessato di esserle stato infedele durante gli anni trascorsi insieme.

Secondo la ricostruzione dell'attrice, l'ex compagno avrebbe cercato di spiegarle che gli incontri con altre donne erano stati soltanto occasionali e privi di qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

«Mi ha scritto che mi aveva tradita per tutti gli anni della nostra relazione», ha raccontato Bella Thorne, aggiungendo che Benjamin Mascolo le avrebbe precisato di non aver frequentato più volte le stesse donne e di non aver instaurato con loro alcun legame emotivo.

Una spiegazione che l'attrice non avrebbe affatto considerato rassicurante.

La richiesta della giacca Saint Laurent

Bella Thorne ha raccontato anche un particolare decisamente più leggero, ma che l'ha colpita proprio per il contrasto con il contenuto della lettera.

Alla fine del messaggio in cui avrebbe ammesso le proprie infedeltà, Benjamin Mascolo le avrebbe infatti ricordato di aver lasciato a casa sua una costosa giacca di pelle Saint Laurent, chiedendole di rispedirgliela.

Un particolare raccontato dall'attrice con evidente ironia durante il podcast.

Una relazione "aperta", ma con regole precise

Bella Thorne ha voluto infine chiarire un altro aspetto della loro storia. Secondo l'attrice, Benjamin Mascolo non avrebbe considerato necessariamente tradimenti alcuni rapporti con altre donne perché la coppia aveva già avuto esperienze condivise.

La situazione, però, sarebbe stata molto diversa da una relazione completamente aperta.

Bella Thorne sostiene infatti di aver proposto fin dall'inizio un rapporto aperto, possibilità che sarebbe stata inizialmente respinta da Benjamin Mascolo. Il compromesso prevedeva che l'attrice potesse avere rapporti con altre donne, ma esclusivamente insieme al compagno.

Le frequentazioni separate o tenute nascoste, dunque, non avrebbero fatto parte dell'accordo.

È proprio questa distinzione che, secondo il racconto dell'attrice, avrebbe trasformato quelle esperienze in veri e propri tradimenti e avrebbe progressivamente compromesso la fiducia fino alla definitiva separazione nel 2022.