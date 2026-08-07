Temptation Island, quanto incassa Giovanni Grazioso: boom per il carretto delle brioche, file e incassi da record

L'avventura a Temptation Island non gli ha regalato il lieto fine sul piano sentimentale, ma ha cambiato radicalmente la sua vita professionale. Giovanni Grazioso, il giovane siciliano noto per il suo carretto di brioche nel cuore di Catania, sta vivendo un momento di straordinaria popolarità grazie alla notorietà conquistata nel programma televisivo.

Code ogni sera davanti al carretto

Da quando il reality è terminato, l'attività di Grazioso è diventata una vera e propria attrazione. Ogni sera centinaia di persone si mettono in fila per acquistare una delle sue brioche, trasformando il piccolo punto vendita in una tappa obbligata per curiosi, turisti e fan arrivati anche da fuori città.

I video pubblicati sui social hanno contribuito ad amplificare il fenomeno, facendo diventare il carretto uno dei casi più discussi dell'estate.

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Le stime sugli incassi

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Fanpage, il volume d'affari avrebbe registrato una crescita impressionante, con incassi che potrebbero sfiorare i 10 mila euro in una sola serata.

Considerando che le brioche vengono vendute a prezzi compresi tra 3 e 3,50 euro, una simile cifra farebbe ipotizzare la vendita di oltre 3.000 pezzi nel corso di una notte. Si tratta però di stime che non sono state confermate ufficialmente dal diretto interessato.

Come riesce a soddisfare la domanda?

Il successo dell'attività ha alimentato anche numerosi interrogativi sulla capacità produttiva del carretto. In molti si chiedono come sia possibile far fronte a un'affluenza così elevata.

L'ipotesi più accreditata è che dietro il banco vi sia il supporto di un forno o di un laboratorio specializzato incaricato della preparazione delle brioche, ma anche in questo caso non sono arrivate conferme ufficiali.

Spunta l'ipotesi di una partnership

Nel frattempo, attorno al nome di Giovanni Grazioso continuano a rincorrersi indiscrezioni su possibili sviluppi imprenditoriali. A far discutere è stata una fotografia pubblicata sui social che lo ritrae insieme all'imprenditore Steven Basalari, già protagonista di investimenti nel settore del food. Lo scatto ha dato il via alle speculazioni su una possibile collaborazione, anche se al momento non è stato annunciato alcun accordo.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, l'attività di Giovanni potrebbe compiere un ulteriore salto di qualità, trasformandosi da semplice vendita ambulante a marchio riconoscibile ben oltre i confini della Sicilia.