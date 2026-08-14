Temptation Island, Gabriele Govoni avvistato con un'ex tentatrice: «Complici e affiatati»

Quella tra Gabriele Govoni e Sara Palumbieri è stata una delle storie più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island. Entrati nel programma dopo oltre sei anni di relazione, i due hanno lasciato il villaggio separati e, a distanza di settimane, la rottura sembra ormai definitiva.

Il loro viaggio nei sentimenti era partito con un problema già evidente: la forte gelosia di Gabriele e le difficoltà di Sara nel vivere liberamente la relazione. Una situazione che nel villaggio si è rapidamente esasperata.

L'avvicinamento di Sara al tentatore Andrea

Durante la permanenza nel villaggio delle fidanzate, Sara si era avvicinata al single Andrea Turino. Tra conversazioni e momenti di complicità, le immagini mostrate a Gabriele avevano scatenato la sua gelosia, fino a spingerlo a chiedere il falò di confronto anticipato.

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Il faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia è diventato uno dei momenti più discussi dell'edizione. Il conduttore è intervenuto più volte nel confronto, invitando Gabriele a riflettere sul suo modo di vivere il rapporto e sulla necessità di riconoscere a Sara la propria autonomia.

Alla fine, dopo un confronto particolarmente acceso, Sara e Gabriele hanno deciso di lasciare Temptation Island separati.

La lettera di Gabriele e le scuse a Sara

La storia, però, non si è chiusa davanti al falò. Nelle puntate successive Gabriele è tornato attraverso una videolettera indirizzata alla sua ex fidanzata.

Parole nelle quali il giovane ha riconosciuto le proprie responsabilità, ammettendo quanto gelosia e insicurezze avessero condizionato il rapporto e annunciando la volontà di intraprendere un percorso personale per lavorare su sé stesso.

Sara, ascoltando il messaggio, aveva definito quelle parole un vero e proprio «pugno nello stomaco», pur precisando che non riteneva corretto attribuire a Gabriele tutte le responsabilità della fine della loro storia.

Un mese dopo, nessun ritorno di fiamma

Gabriele ha raccontato di avere rivisto Sara dopo il programma per provare a chiarire, ma l'incontro non ha portato a un riavvicinamento. Ha inoltre confermato di avere iniziato un percorso personale e di stare imparando a gestire diversamente le proprie emozioni.

Sara, dal canto suo, ha spiegato di aver attraversato settimane difficili, scegliendo però di concentrarsi su sé stessa e sulla propria indipendenza. La relazione, dunque, è rimasta chiusa.

Sara avvistata in Sardegna con Lory

Dopo la fine del programma, il gossip ha iniziato a seguire separatamente i due ex fidanzati.

Nei giorni scorsi Sara Palumbieri è stata avvistata a San Teodoro, in Sardegna, insieme a Lorenzo “Lory” Ferrari, il single che a Temptation Island aveva avuto un percorso particolarmente intenso con Sabrina Soussi.

Diverse segnalazioni, accompagnate da immagini, sono state raccolte da Lorenzo Pugnaloni e Daria Restaino. Al momento, tuttavia, non esistono conferme di una relazione sentimentale tra Sara e Lory: potrebbe trattarsi semplicemente di un'amicizia o di una vacanza trascorsa nella stessa compagnia.

Colpo di scena: Gabriele avvistato con Giulia Colacchi

Ma nelle ultime ore anche Gabriele Govoni è tornato al centro del gossip.

Secondo una segnalazione arrivata a Lorenzo Pugnaloni, l'ex fidanzato di Sara sarebbe stato avvistato all'aeroporto di Olbia in compagnia di Giulia Colacchi, una delle tentatrici dell'ultima edizione di Temptation Island.

La persona che ha inviato la segnalazione ha raccontato di aver incontrato Gabriele e Giulia insieme, descrivendoli come molto complici. A corredo del racconto sarebbe stata inviata anche una fotografia.

Giulia Colacchi, 24 anni e romana, non è un volto sconosciuto agli appassionati del programma. Nel villaggio era stata infatti protagonista del percorso di Danilo D'Angelo, fidanzato di Francesca Coppola, con il quale aveva instaurato una particolare sintonia.