Temptation Island, Cristian e Nicole: la frequentazione continua? Arrivano nuove indiscrezioni

Quella tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta è stata una delle storie più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island. Ma, a distanza di settimane dalla fine del programma, quanto sta emergendo lontano dalle telecamere rischia di modificare profondamente la percezione che il pubblico aveva avuto della coppia.

Nel villaggio era stata soprattutto Soraya a finire nel mirino dei telespettatori per il suo avvicinamento al single Dimitri, mentre Cristian era apparso come la parte maggiormente ferita della coppia. Dopo il programma, però, sono emerse indiscrezioni relative ad alcune chat attribuite a Mascolino con altre ragazze, risalenti a quando lui e Soraya stavano ancora insieme. E, secondo quanto riferito dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Cristian avrebbe successivamente incontrato l'ex fidanzata arrivando a confessarle alcuni tradimenti.

Cristian e Soraya, la crisi esplode a Temptation Island

Cristian e Soraya erano arrivati a Temptation Island con una relazione già attraversata da dubbi e incomprensioni. Nel corso del viaggio nei sentimenti, la 23enne romana aveva instaurato una forte complicità con il tentatore Dimitri, fino a mettere apertamente in discussione ciò che provava per il fidanzato.

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Cristian aveva assistito dal capanno a diversi momenti tra Soraya e il single, compreso un lungo abbraccio che lo aveva profondamente ferito. A quel punto aveva chiesto un falò di confronto anticipato, ma Soraya aveva deciso di non presentarsi, preferendo continuare la propria esperienza nel villaggio.

La decisione aveva accentuato la distanza tra i due. Cristian, inizialmente molto più chiuso nel rapporto con le tentatrici, aveva poi iniziato ad avvicinarsi a Flavia Punzo, mentre Soraya continuava a interrogarsi sui propri sentimenti e sul rapporto con Dimitri.

Al confronto definitivo, la loro storia era arrivata al capolinea. I due avevano lasciato il programma separati e, almeno inizialmente, il giudizio del pubblico era sembrato nettamente favorevole a Cristian.

Il colpo di scena dopo il programma: arriva Nicole Cena

Ma il primo vero ribaltamento è arrivato nel confronto registrato a distanza di alcune settimane.

Cristian ha infatti raccontato di aver iniziato a sentire Nicole Cena, un'altra delle tentatrici dell'edizione, smentendo così le indiscrezioni che inizialmente lo volevano legato a Flavia. Mascolino ha spiegato che il contatto con Nicole sarebbe cominciato pochissimo tempo dopo il falò: secondo quanto da lui stesso raccontato, appena tre giorni dopo la rottura con Soraya. Una rivelazione che aveva sorpreso Soraya e riacceso lo scontro tra i due. L'ex fidanzata aveva contestato a Cristian soprattutto la rapidità con la quale aveva voltato pagina.

Ma il capitolo più clamoroso doveva ancora arrivare.

Le chat con altre ragazze e le accuse di tradimento

Nelle settimane successive hanno iniziato a circolare sui social alcune presunte conversazioni attribuite a Cristian, relative a un periodo in cui la relazione con Soraya era ancora in corso.

Secondo le ricostruzioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, una delle chat risalirebbe addirittura al gennaio 2025, quando Cristian e Soraya stavano insieme da pochi mesi. Le conversazioni avrebbero mostrato Mascolino intenzionato a incontrare un'altra ragazza.

Il quadro delineato dalle indiscrezioni sarebbe però ancora più ampio.

Pugnaloni ha riferito che le ragazze con le quali Cristian avrebbe avuto incontri durante la relazione sarebbero state tre. Quando le prime segnalazioni hanno iniziato a circolare, Mascolino avrebbe inizialmente sostenuto con Soraya che quelle conversazioni non fossero autentiche.

L'ex fidanzata, tuttavia, gli avrebbe fatto sapere di aver visto personalmente alcune chat. A quel punto tra i due sarebbe avvenuto un nuovo confronto lontano dalle telecamere.

Cristian avrebbe confessato tutto a Soraya

Ed è proprio durante questo incontro che, stando sempre alla ricostruzione di Pugnaloni, Cristian avrebbe ammesso ciò che era accaduto.

Mascolino avrebbe confessato alcuni tradimenti, sostenendo che i primi episodi risalissero alla fase iniziale della relazione, quando – questa sarebbe stata la sua spiegazione – non era ancora realmente innamorato di Soraya.

Le ammissioni, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbero riguardato un arco temporale più lungo: Cristian avrebbe riconosciuto di essere stato infedele dall'inizio della relazione fino al periodo precedente alla convivenza, quando entrambi iniziarono anche a lavorare nell'azienda del padre di Soraya. Da quel momento, avrebbe spiegato, il suo atteggiamento nei confronti della relazione sarebbe cambiato.

Soraya volta pagina

Soraya, intanto, sembra intenzionata a chiudere definitivamente quel capitolo. Nelle ultime settimane ha pubblicato sui social diversi messaggi che i follower hanno interpretato come riferimenti alle vicende con l'ex. Prima il tatuaggio «Niente è come sembra», poi una seconda frase, ancora più esplicita: «Chi vive fidandosi muore tradito».

Soraya non ha mai indicato direttamente Cristian come destinatario delle frasi, ma la coincidenza temporale con l'emergere delle presunte chat ha inevitabilmente alimentato le interpretazioni dei fan.

Cristian e Nicole Cena si frequenterebbero ancora

Nel frattempo proseguirebbe la conoscenza tra Cristian Mascolino e Nicole Cena. I due hanno scelto una linea molto più riservata sui social. Non sono infatti arrivati post di coppia o annunci ufficiali che permettano di parlare apertamente di un fidanzamento.

Gli indizi, però, non sono mancati. Nei primi giorni di agosto era stato notato anche un incrocio di nuovi "follow" tra Cristian e il fratello di Nicole e tra la ragazza e la sorella di Mascolino, circostanza che aveva alimentato l'ipotesi di presentazioni in famiglia.

E le ultime indiscrezioni rilanciate da Lorenzo Pugnaloni vanno nella stessa direzione: nonostante la scelta di non esporsi pubblicamente sui social, Cristian e Nicole continuerebbero a frequentarsi.

Sempre secondo quanto riferito all'esperto di gossip, Nicole sarebbe particolarmente coinvolta e presa da Cristian. Un rapporto, dunque, che non si sarebbe esaurito nelle settimane immediatamente successive a Temptation Island, anche se al momento i diretti interessati preferiscono non mostrarlo apertamente.