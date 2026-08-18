Temptation Island, Sara Palumbieri furiosa per la foto con Lory Ferrari: «È stata creata con l'AI»

Sara Palumbieri torna al centro dell’attenzione sui social, ma questa volta non per una nuova indiscrezione sulla sua vita sentimentale. L’ex protagonista di Temptation Island è intervenuta personalmente per smentire una notizia che, a suo dire, sarebbe completamente falsa e costruita partendo da una vecchia fotografia ritagliata o addirittura da una copertina realizzata attraverso l’intelligenza artificiale.

Al centro della vicenda ci sarebbe una presunta immagine di Sara abbracciata a Lory Ferrari, il tentatore al quale era stata accostata dopo il programma e con il quale è stata vista in Sardegna. Un contenuto che avrebbe rapidamente alimentato supposizioni e ricostruzioni sulla natura del loro rapporto.

Sara Palumbieri smentisce la foto con Lory Ferrari

A far infuriare Sara non sarebbe stata soltanto la notizia in sé, ma soprattutto il meccanismo attraverso il quale avrebbe iniziato a circolare sui social, passando da una pagina all’altra senza alcuna verifica.

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«Inizio quasi a trovare affascinante la facilità con cui una bugia, se raccontata con abbastanza sicurezza, diventi una notizia», ha detto.

Poi la spiegazione: «È l’ennesima volta in cui viene presa una foto vecchia, per di più ritagliata, o peggio ancora una copertina generata con l’intelligenza artificiale, e immediatamente viene costruita una storia che non esiste».

Secondo Palumbieri, sarebbe scattato così un vero e proprio effetto domino: «Una pagina copia l’altra, nessuno verifica nulla e le persone hanno qualcosa a cui credere».

Lo sfogo contro chi crede alle fake news

L’ex protagonista di Temptation Island ha rivolto parole molto dure anche agli utenti che avrebbero commentato e rilanciato la presunta notizia senza interrogarsi sulla sua autenticità.

«E sapete cos’è brutto? Che siete tutti adulti, la maggior parte siete genitori, siete mamme e siete padri», ha sottolineato.

Per Sara, dunque, il problema non riguarderebbe soltanto chi crea contenuti falsi, ma anche chi contribuisce alla loro diffusione trattandoli come fatti accertati. Una dinamica resa ancora più delicata dalla crescente facilità con cui immagini e copertine possono essere manipolate o generate attraverso l’intelligenza artificiale.

«Essere un personaggio pubblico non giustifica storie inventate»

Palumbieri ha infine chiarito di essere pronta ad accettare critiche e giudizi legati alle proprie scelte, ma di non voler tollerare ricostruzioni basate su episodi che sostiene non siano mai avvenuti.

«Essere un personaggio pubblico non giustifica chi costruisce storie inventate attorno», le sue parole. «Accetto ogni parere, positivo e negativo, sui miei successi e sui miei sbagli, ma non di essere dipinta per quello che non ho fatto e non sono».