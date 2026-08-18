Uomini e Donne, Federico Cotugno su Cristiana Anania: «Mi ha ricontattato». La reazione di Ernesto Passaro

Nuovo capitolo nel triangolo che ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne. A distanza di tempo dalla scelta di Cristiana Anania, che aveva lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme a Ernesto Passaro, a parlare è Federico Cotugno, il corteggiatore arrivato fino alla fase finale del percorso ma non scelto dalla tronista.

E questa volta le sue dichiarazioni non riguardano soltanto ciò che è accaduto davanti alle telecamere. Federico ha infatti raccontato un retroscena successivo alla rottura tra Cristiana ed Ernesto, sostenendo che l'ex tronista avrebbe provato a ricontattarlo.

Federico torna sulla scelta di Cristiana

La relazione tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si è conclusa dopo pochi mesi. Poco dopo l'annuncio della separazione, Federico aveva pubblicato sui social una frase che non era passata inosservata: «La vita è fatta di scelte…».

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Parole che molti follower avevano interpretato come una possibile frecciatina alla sua ex tronista.

Intervistato da Eva 3000, Cotugno è tornato sul percorso vissuto a Uomini e Donne, spiegando di non avere rimpianti per quanto accaduto. Secondo Federico, tuttavia, durante il trono Cristiana non sarebbe sempre riuscita a seguire fino in fondo ciò che provava.

«Cristiana è sicuramente una ragazza molto bella, sia dal punto di vista estetico sia fisico. Dal punto di vista caratteriale e comportamentale, però, ho avuto modo di conoscere anche aspetti che non sempre coincidevano con l'immagine che cercava di trasmettere», ha dichiarato.

Federico ritiene inoltre che la tronista possa essersi lasciata condizionare dalle dinamiche del programma: «Da quello che ha detto lei stessa, sembrava quasi combattuta tra cuore e testa. La sua scelta mi è sembrata un po' azzardata».

«Pensavo di poter essere io la scelta»

Cotugno non nasconde che, durante il programma, alcuni atteggiamenti di Cristiana gli avevano fatto immaginare un finale completamente diverso.

«Alcuni comportamenti mi avevano fatto pensare che potessi essere io la scelta e che tra noi ci fosse una sintonia importante. Insieme vivevamo delle belle sensazioni», ha raccontato.

Una convinzione accompagnata, però, anche da qualche dubbio: «Non ho mai avuto la sensazione che fosse completamente convinta».

Il retroscena: «Cristiana mi aveva ricontattato»

È però quanto accaduto successivamente a fare maggiormente discutere. Federico ha infatti rivelato che Cristiana avrebbe cercato nuovamente un contatto con lui circa due mesi fa.

Una circostanza alla quale, secondo il suo racconto, avrebbe deciso di non dare seguito.

«Quando mi ha ricontattato, circa due mesi fa, sono semplicemente rimasto me stesso e ho scelto di non rispondere. Dopo qualche ora i messaggi erano già stati cancellati».

Una rivelazione destinata inevitabilmente a riaccendere l'attenzione dei fan sulla fine della relazione tra Cristiana ed Ernesto.

Ernesto Passaro reagisce: «Ora voglio tutta la verità»

E proprio Ernesto Passaro, nelle ultime ore, ha pubblicato alcune storie sui social che, per tempistica e contenuto, sono state interpretate come una possibile reazione alle dichiarazioni di Federico Cotugno.

L'ex corteggiatore non cita direttamente né Cristiana né Federico, ma utilizza parole piuttosto pesanti: «Prima o poi tutte le verità vengono a galla. Non c'è bisogno di forzare nulla: il tempo farà emergere ogni cosa, una bugia dopo l'altra». Poi aggiunge: «Piano piano capirete chi è stato sincero, chi ha recitato e soprattutto chi, alla fine, era davvero il cattivo della storia».

Infine una frase che sembra preannunciare nuovi sviluppi: «E non è finita qui. Ora sono io che voglio tutta la verità».

Al momento si tratta di messaggi social nei quali Passaro non indica esplicitamente i destinatari. La coincidenza temporale con l'intervista di Federico, tuttavia, ha immediatamente acceso le interpretazioni dei follower.

Dopo la scelta, la storia d'amore e la successiva rottura, il trono di Cristiana Anania sembra dunque avere ancora diversi capitoli da scrivere.