Emma Marrone a Sanremo con Stefano De Martino? La cantante rompe il silenzio: «Se tornassi, lo farei così»

Emma Marrone guarda già al futuro. Dopo un’estate trascorsa sui palchi e in attesa del gran finale del suo tour, previsto il 9 settembre al Milano Summer Festival, la cantante ha voglia di concedersi una pausa, ma soprattutto di tornare a scrivere. All'orizzonte c'è infatti un nuovo album, al quale sta già iniziando a lavorare.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante ha raccontato progetti, curiosità e qualche retroscena della sua vita privata, parlando anche del rapporto con Stefano De Martino, suo ex fidanzato ai tempi di Amici e oggi grande amico.

Prima l'Islanda, poi il nuovo album

Terminati gli impegni estivi, Emma ha in programma un viaggio decisamente lontano dal lusso delle vacanze da star: Islanda, zaino in spalla, per staccare la spina prima di immergersi nuovamente nella musica.

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La voglia di scrivere è già tornata e la cantante ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto discografico. Nel frattempo è in arrivo anche una collaborazione con Fabri Fibra: il brano si intitola Antidroga ma, nonostante il titolo possa far pensare ad altro, sarà una canzone romantica.

Emma bloccata in ascensore con i sacchetti della spazzatura

Tra gli episodi più curiosi dell'estate ce n'è uno diventato virale sui social. A Roma Emma è rimasta bloccata per circa un'ora in ascensore mentre stava portando giù la spazzatura.

Una situazione tutt'altro che piacevole, soprattutto con le alte temperature: «Per fortuna viaggio sempre con un litro d’acqua in borsa, altrimenti sarebbe stata decisamente più dura. Il caldo, l’odore dell’immondizia… È stata un’avventura, ma ormai ci rido sopra».

Il rapporto con Stefano De Martino

Inevitabile anche una domanda su Stefano De Martino. La loro relazione, nata tanti anni fa durante l'esperienza ad Amici, appartiene ormai al passato, ma tra i due è rimasto un rapporto di amicizia molto forte.

«Io e Stefano ci sentiamo spesso perché siamo amici – ha raccontato Emma – ma non credo che abbia bisogno dei miei consigli: è circondato da professionisti bravissimi».

E quando le viene prospettata l'ipotesi di tornare al Festival di Sanremo al fianco di De Martino, magari nuovamente nelle vesti di co-conduttrice dopo l'esperienza del 2015, Emma scherza ma mette subito le cose in chiaro: «È davvero troppo presto per parlarne. Una cosa però è certa: se dovessi tornare, ci tornerei come cantante perché sinceramente si lavora molto meno», ha detto ridendo. «Fare la co-conduttrice è molto più faticoso e stressante di quanto sembri».

«La fortuna non esiste»

Dietro il successo, secondo Emma, non ci sarebbe alcun colpo di fortuna. La cantante rivendica soprattutto il peso del lavoro e della determinazione: «Per me la fortuna non esiste. Esistono sacrificio, lavoro, talento e anche una certa ossessione per quello che vuoi raggiungere».

Più fatalista, invece, quando si parla d'amore. Nessuna ricerca spasmodica della persona giusta: «Sarà lui a trovare me».

E oggi Emma sembra aver fatto pace soprattutto con sé stessa. Il titolo della sua canzone Sbagliata ascendente leone diventa quasi una dichiarazione d'identità: «Oggi essere sbagliata la considero la mia dote più grande. Ho trasformato le mie imperfezioni nei miei punti di forza».