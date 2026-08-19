GF Vip, protagonisti di Temptation Island fuori dal cast? «Dopo i provini nessuno è stato contattato»

Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare in televisione e, a poche settimane dal debutto, resta ancora tutto da decifrare il mosaico dei concorrenti che varcheranno la porta rossa. Le indiscrezioni si rincorrono, ma nelle ultime ore emerge soprattutto un particolare: nessun protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island sarebbe stato finora confermato nel cast.

A riferirlo è Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale alcuni volti del docu-reality avrebbero effettivamente sostenuto dei provini, senza però ricevere – almeno per il momento – il definitivo via libera dalla produzione.

Giovanni Grazioso resta in attesa

Tra i nomi maggiormente circolati c'è quello di Giovanni Grazioso, uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island. Il suo possibile ingresso nella Casa aveva alimentato numerose indiscrezioni, ma al momento non ci sarebbe alcuna conferma.

Questo non significa necessariamente che la porta del GF Vip sia definitivamente chiusa per i protagonisti del programma prodotto dalla Fascino. Il cast è ancora in fase di definizione e le scelte potrebbero cambiare nelle prossime settimane.

Dal trono alla Casa? Spunta Flavio Ubirti

Se Temptation Island sembra momentaneamente perdere terreno, la produzione starebbe guardando con interesse a un altro programma dell'universo televisivo di Maria De Filippi.

Tra i possibili concorrenti sarebbe infatti spuntato Flavio Ubirti, ex tronista di Uomini e Donne. Per lui non sarebbe la prima candidatura a un reality: nei mesi scorsi il suo nome era stato accostato anche a L'Isola dei Famosi, senza che la partecipazione si concretizzasse.

Adesso potrebbe arrivare una nuova opportunità proprio con il Grande Fratello Vip, anche se pure in questo caso manca ancora l'ufficialità.

Alex Belli e Valeria Marini verso un nuovo ritorno

Se da una parte la produzione sembra cauta sui protagonisti di Temptation Island, dall'altra non avrebbe intenzione di rinunciare ad alcuni personaggi che hanno già scritto pagine importanti della storia del reality.

Secondo le indiscrezioni rilanciate dal settimanale Chi e dal giornalista Giuseppe Candela, sarebbero infatti dati per molto probabili tre clamorosi ritorni nella Casa: Giulia Provvedi, Alex Belli e Valeria Marini.