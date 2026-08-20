Grande Fratello Vip, Nancy Brilli spiazza tutti: «Potrei accettare, ma solo a una condizione»

Il Grande Fratello Vip potrebbe avere una concorrente decisamente inattesa. Nancy Brilli ha infatti lasciato aperta la porta a un possibile ingresso nella Casa, anche se a una condizione ben precisa: un cachet particolarmente sostanzioso.

L'attrice ne ha parlato durante una sessione di domande e risposte con i follower su Instagram. Alla domanda se accetterebbe di partecipare al reality, Brilli ha replicato senza troppi giri di parole: «Onesta? Solo se mi coprissero di denaro. Ma tanto».

Più che un'autocandidatura, dunque, sembra una disponibilità legata soprattutto all'offerta economica che potrebbe arrivare dalla produzione. Resta da capire se il suo nome rientri realmente nei progetti per il cast e, soprattutto, se Mediaset sarebbe disposta ad assecondarne le richieste.

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Il cambio di rotta rispetto a pochi mesi fa

A rendere ancora più curiosa la risposta è quanto Nancy Brilli aveva dichiarato appena cinque mesi fa. A marzo, sempre rispondendo ai follower su Instagram, aveva escluso categoricamente una partecipazione al Grande Fratello Vip.

«Assolutamente no. Io mai», aveva affermato, spiegando di non essere un'estimatrice della trasmissione e, più in generale, di non sentirsi particolarmente vicina al genere reality.

Brilli aveva ricordato anche l'esperienza a Ballando con le Stelle, affrontata inizialmente come una gara di ballo e uno show televisivo, salvo poi scoprirne durante il percorso anche la componente da reality.

Adesso la posizione appare decisamente più possibilista. Il Grande Fratello Vip continua a non essere il suo genere preferito, ma davanti all'offerta giusta Nancy Brilli potrebbe cambiare idea.