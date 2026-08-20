Luca Argentero e Cristina Marino aspettano il terzo figlio: arriva l'annuncio social

La famiglia di Luca Argentero e Cristina Marino si allarga. La coppia ha annunciato sui social di essere in attesa del terzo figlio, regalando ai follower uno scatto intimo e romantico che in poche ore ha raccolto numerosi messaggi di auguri.

Per comunicare la lieta notizia, i due attori hanno scelto una foto in bianco e nero scattata al mare. Argentero e Marino appaiono abbracciati e nell’immagine è ben visibile il pancino della 35enne.

Poche parole quelle scelte da Cristina Marino per accompagnare la fotografia: «La vita, ancora».

La battuta di Luca Argentero

Tra le tante congratulazioni arrivate sotto il post non è passato inosservato il commento dello stesso Argentero. L’attore, 48 anni, ha accolto la notizia con la sua consueta ironia: «Amore, dobbiamo cambiare macchina», scherzando sull'arrivo di un nuovo componente della famiglia.

Per la coppia si tratta del terzo figlio. Argentero e Marino sono già genitori di Nina Speranza, nata nel 2020, e Noè Roberto, arrivato nel 2023.

L’amore nato sul set

La storia tra Luca Argentero e Cristina Marino è iniziata nel 2015, quando i due si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi. Il rapporto si è consolidato negli anni fino al matrimonio, celebrato nel 2021 a Città della Pieve, in Umbria, località scelta dalla coppia anche come luogo in cui vivere lontano dalla frenesia delle grandi città.

Per Argentero è un periodo particolarmente intenso anche sul piano professionale. L’attore è infatti protagonista della serie “Avvocato Ligas”, nella quale interpreta un penalista cinico e anticonformista. Dopo il debutto della prima stagione, la produzione ha già ottenuto la conferma per nuovi episodi.