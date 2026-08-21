Uomini e Donne, Ernesto rivela: «Cristiana mi ha lasciato su TikTok, ma prima ha avvisato la sua agenzia»

La fine della storia d’amore tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania continua a far discutere i fan di Uomini e Donne. Dopo settimane di silenzi, frecciate social e versioni differenti sui motivi della separazione, Ernesto ha deciso di esporsi maggiormente, raccontando nuovi retroscena sulla rottura e lanciando accuse precise nei confronti della sua ex.

Dopo la scelta avvenuta nello studio del dating show di Maria De Filippi, i due avevano iniziato una relazione che, almeno sui social, sembrava procedere nel migliore dei modi. Foto, video e momenti di complicità avevano fatto pensare che la coppia avesse trovato un proprio equilibrio anche lontano dalle telecamere.

Poi, improvvisamente, l’annuncio della separazione.

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In un primo momento Cristiana aveva fatto riferimento ad alcune mancanze di rispetto, sempre negate da Ernesto. Successivamente aveva ricondotto la decisione soprattutto a un’incompatibilità caratteriale.

Passaro, invece, non aveva mai raccontato fino in fondo la sua versione. Almeno fino ad ora.

Cristiana avrebbe ricontattato Federico Cotugno

A riaccendere il caso sono state le recenti dichiarazioni di Federico Cotugno, ex corteggiatore di Cristiana, che ha raccontato di essere stato ricontattato dalla Anania dopo la conclusione della storia con Ernesto.

Una rivelazione che non è passata inosservata a Passaro, che sui social ha lasciato intendere come, a suo giudizio, con il trascorrere del tempo stiano emergendo elementi in grado di offrire una lettura diversa della vicenda.

«Prima o poi tutte le verità vengono a galla, non c’è bisogno di forzare nulla: il tempo farà emergere ogni cosa, una bugia dopo l’altra. E piano piano capirete chi è stato sincero, chi ha recitato e soprattutto chi, alla fine, era davvero il cattivo della storia».

Ernesto a Federico: «Ora sono io che voglio tutta la verità»

Ernesto si è poi rivolto direttamente a Federico, con parole che sembrano preannunciare ulteriori sviluppi: «E non è finita qui e ora sono io che voglio tutta la verità. Se sei rimasto in silenzio fino ad oggi, non vedo perché proprio adesso dovresti smettere. Anche se, a dirla tutta, una cortesia me l’hai fatta: hai confermato esattamente quello che pensavo di te. E certe conferme, a volte, valgono più di qualsiasi spiegazione».

Ma è nelle successive dichiarazioni rilasciate a Eva 3000 che Passaro entra maggiormente nei dettagli della separazione da Cristiana.

«Sono stato lasciato tramite TikTok»

Secondo il racconto di Ernesto, la fine della relazione gli sarebbe stata comunicata in maniera tutt’altro che convenzionale. Anzi, sostiene di aver scoperto pubblicamente che la storia era terminata senza aver ricevuto prima una comunicazione personale dalla fidanzata.

«Presto vi dirò come stanno le cose, posso iniziare a dire che sono stato lasciato tramite TikTok senza neanche che io sapessi nulla».

Passaro formula poi un’accusa ancora più pesante nei confronti della sua ex: «Vi posso dire che ha cercato di infangare la mia figura per emergere, e prima di lasciarmi aveva già avvertito la sua vecchia agenzia».

Un passaggio, quello relativo all’agenzia, che aggiunge un ulteriore elemento alla versione fornita da Ernesto: secondo quanto sostiene, dunque, Cristiana avrebbe informato la sua precedente agenzia della situazione prima ancora che lui venisse a conoscenza della decisione di interrompere la relazione.

«Non mi ha mandato neanche un video personale»

Ernesto ha quindi spiegato più nel dettaglio come avrebbe scoperto che la loro storia era arrivata al capolinea: «Cristiana non mi ha mandato neanche un video personale, ha pubblicato un video su TikTok dove diceva che la nostra storia era ormai finita».

E Passaro lascia intendere che quanto raccontato finora rappresenti soltanto una parte della sua versione: «Ma c’è ancora tanto da raccontare…».

Federico Cotugno replica a Ernesto Passaro

Alle parole di Ernesto ha risposto anche Federico, rivendicando la libertà di scegliere tempi e modi per raccontare ciò che pensa.

«Capisco che a volte confrontarsi con certe verità possa essere difficile. Credo però che ognuno abbia il diritto di esprimere ciò che pensa, scegliendo liberamente il momento e il modo che ritiene più opportuni. Allo stesso modo ciascuno è libero di avere la propria opinione sulle persone e sulle situazioni».

Cotugno ha poi aggiunto: «Al di là delle apparenze, però, credo anche che sia il tempo a far emergere verità scomode, queste come altre! Non sempre ciò che mostriamo agli altri corrisponde a ciò che siamo realmente, ma alla lunga sono i comportamenti, la coerenza e i fatti a parlare per noi. Basta solo saper aspettare».

Infine, l’ex corteggiatore ha respinto l’idea che dietro le sue dichiarazioni possa esserci una ricerca di visibilità: «Ho sempre detto la verità, non ho mai omesso o nascosto niente, né nel percorso a Uomini e Donne né nella mia vita. Le bugie riescono meglio ad altri. Come per la mia voglia di visibilità che qualche “giornalista” mi attribuisce! Smentito sempre dalla verità: sono mesi che non parlo e sono tornato alla mia vita, faccio sempre il fruttivendolo e continuerò a farlo».