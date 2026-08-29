GF Vip, Lucia Ilardo contro Renato Biancardi: spunta un'altra donna, lui minaccia azioni legali. Cosa sta succedendo

Lo scontro tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi si fa sempre più acceso. Dopo le dichiarazioni di Lucia sulla presunta presenza di un’altra donna nella vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Biancardi ha deciso di rompere il silenzio affidando ai social un lungo messaggio.

Una replica dai toni fermi, nella quale l’ex gieffino non entra nel dettaglio delle accuse ma respinge le insinuazioni che, a suo giudizio, coinvolgerebbero aspetti particolarmente delicati della sua vita privata e familiare.

Renato Biancardi rompe il silenzio

«Non mi è mai piaciuto stare in mezzo a queste cose – ha scritto –. È vero, siamo esposti al giudizio, ma proprio per questo bisogna sempre prestare attenzione a ciò che si insinua». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti grande fratello

Biancardi spiega di non voler parlare male di nessuno, rivendicando però il diritto di tutelare la propria immagine: «Non posso non tutelare me stesso, soprattutto quando vengono coinvolti temi come la genitorialità, la famiglia e la mia figura di padre».

L’ex concorrente sostiene inoltre di avere scelto, fino a questo momento, di non rendere pubbliche circostanze che avrebbero potuto danneggiare altre persone, «per rispetto».

Poi il passaggio più netto: «Considerato che ci sono state alcune insinuazioni su queste tematiche, per me è una cosa molto grave e mi riservo di valutare con attenzione se sia il caso di procedere nelle sedi opportune».

Parla anche la donna chiamata in causa

Nella vicenda è intervenuta anche la donna indicata da Lucia Ilardo. Trattandosi di una persona estranea al mondo dello spettacolo, preferiamo non pubblicarne il nome.

La giovane ha respinto la ricostruzione che la vede coinvolta nella disputa: «Non voglio essere coinvolta in dinamiche che non mi appartengono, per questo in questi mesi ho scelto di ignorare questa cosa».

Ha poi precisato di conoscere Renato da dieci anni e di essere legata a lui da «una sincera amicizia», aggiungendo di volergli bene e di non avere intenzione di dire nulla contro di lui.

Secondo la donna, alcune sue parole sarebbero state «travisate, strumentalizzate o modificate per fare del male a qualcuno».

Lucia Ilardo contrattacca: nuove accuse sui social

La replica, tuttavia, non ha chiuso la vicenda. Anzi. Poco dopo Lucia Ilardo è tornata sui social con un nuovo e durissimo sfogo, contestando apertamente la versione della donna.

«Io pensavo di essere sottona. Ma a quanto pare c’è qualcuna che va recuperata con il cucchiaino», ha esordito Lucia.

L’ex gieffina sostiene che la donna, soltanto poche ore prima, le avrebbe raccontato episodi e confidenze molto diverse rispetto alla posizione successivamente assunta pubblicamente.

Ma Lucia va oltre e lancia accuse ancora più pesanti. Secondo la sua versione, Renato e la donna si sarebbero sentiti già la mattina successiva all'uscita dalla Casa e si sarebbero poi incontrati a giugno, quando – sempre secondo quanto affermato da Ilardo – tra loro ci sarebbe stato anche un rapporto intimo. Circostanze che, al momento, restano affermazioni della stessa Lucia.

«Ma perché? Amore mio, perché?», scrive ancora Ilardo, ipotizzando che dietro il cambio di atteggiamento della donna possano esserci pressioni da parte di Renato.

«Mi avevi raccontato di aver sofferto per lui»

Lucia sostiene inoltre di avere inizialmente solidarizzato con la donna proprio sulla base delle confidenze che quest’ultima le avrebbe fatto: «Mi hai detto per mezz’ora buona che hai sofferto tanto per lui».

Quindi contesta la volontà della ragazza di restare fuori dalla vicenda, ricordando alcuni comportamenti social che, a suo giudizio, sarebbero in contraddizione con questa scelta.

Ilardo conclude ribadendo di non essere alla ricerca di «teatrini e hype» e annuncia di voler chiudere qui la questione: «Quello che è accaduto è in tempo reale e ora basta perché vi sto dando un’importanza che non avete, credetemi».

Una vicenda che, almeno per il momento, appare tutt’altro che ricomposta: alle accuse di Lucia Ilardo sono seguite la replica di Renato Biancardi e quella della donna chiamata in causa, prima dell'ennesima controreplica dell'ex gieffina. E le parole di Biancardi sulla possibilità di rivolgersi alle «sedi opportune» alzano ulteriormente il livello dello scontro.