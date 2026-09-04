GF Vip, Andrea Denver è diventato papà: è nata la piccola Astrid

Fiocco rosa per Andrea Denver. Il modello ed ex protagonista del Grande Fratello Vip è diventato papà per la prima volta: la moglie Lexi Sundin ha dato alla luce una bambina, che la coppia ha deciso di chiamare Astrid.

La piccola è nata la scorsa settimana, ma Denver e la moglie hanno atteso qualche giorno prima di condividere pubblicamente la loro gioia. L'annuncio è arrivato attraverso i rispettivi profili Instagram, dove hanno pubblicato un carosello di immagini scattate in ospedale subito dopo il parto.

L'annuncio sui social

Nelle foto Andrea Denver e Lexi Sundin appaiono emozionati mentre tengono tra le braccia la loro bambina. Ad accompagnare gli scatti, poche parole che raccontano tutta la felicità dei neo genitori: TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«La nostra piccola Astrid. È già passata una settimana e i nostri cuori non sono mai stati così pieni. La cosa migliore che abbiamo mai fatto!».

Dal Grande Fratello Vip alla nuova vita con Lexi

Andrea Denver, modello dalla carriera internazionale, ha partecipato anche a videoclip di star come Taylor Swift e Jennifer Lopez. Il grande pubblico italiano lo ha conosciuto soprattutto nel 2020, quando prese parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Durante il reality di Canale 5 fece discutere la particolare sintonia nata con Adriana Volpe, mentre fuori dalla Casa era legato sentimentalmente ad Anna Wolf.

Terminata quella relazione, Denver ha incontrato Lexi Sundin. Il loro rapporto è diventato sempre più importante fino al matrimonio, celebrato nel giugno 2024 con una romantica cerimonia in un castello.

Successivamente la coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio. Ora il sogno si è realizzato con l'arrivo di Astrid, che ha reso Andrea Denver e Lexi Sundin genitori per la prima volta.