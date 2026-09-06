Uomini e Donne, Agnese De Pasquale “cancella” Roberto Priolo dopo la rottura: le clamorose mosse social

Colpo di scena nella nuova stagione di Uomini e Donne. La relazione tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo è arrivata al capolinea. La notizia è emersa nel corso dell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi e ha sorpreso quanti avevano seguito la coppia dopo l'uscita dal programma.

Secondo le anticipazioni circolate dopo la registrazione, in studio si sarebbe presentata soltanto Agnese, che avrebbe raccontato la propria versione della fine della storia. Roberto, invece, non avrebbe partecipato al confronto.

Agnese riporta in studio l'anello e scoppia a piangere

Uno dei momenti più significativi della registrazione sarebbe stato quello in cui Agnese ha riportato in studio l'anello ricevuto da Roberto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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La rottura sembra aver provocato una forte emozione nell'ex dama, che durante il racconto sarebbe scoppiata in lacrime.

Roberto Priolo, almeno per il momento, avrebbe scelto di non raccontare pubblicamente in televisione la propria versione. Sui social, però, sarebbe emerso un quadro differente: rispondendo a un follower su Instagram, l'ex cavaliere avrebbe fatto capire di non essersi aspettato la fine della relazione e di aver sperato di poter recuperare il rapporto.

Agnese, dal canto suo, nelle ultime ore ha pubblicato alcuni messaggi sui social interpretati dai follower come frecciatine legate alla rottura.

Giovanni Siciliano torna all'attacco

La fine della relazione non è passata inosservata a Giovanni Siciliano, ex cavaliere del Trono Over che nelle scorse settimane aveva già manifestato pubblicamente alcuni dubbi sulla coppia.

In quell'occasione Agnese aveva replicato alle sue considerazioni, ribadendo che, pur attraversando momenti difficili, la relazione con Roberto proseguiva.

Dopo la notizia della separazione, Siciliano è tornato sull'argomento con un post dai toni pungenti: «Da accettare una proposta di matrimonio, lasciarsi in trasmissione e cancellare tutti i ricordi dal tuo profilo è un attimo!!! Poi ero io il monello solo per aver espresso un mio giudizio. Ciao Agnese, buona fortuna, sono sicuro che tra qualche mese ti rivedremo (spero di sbagliarmi questa volta)».

Agnese cancella le foto con Roberto

Intanto anche i social sembrano confermare che la separazione sia ormai netta. Dal profilo Instagram di Agnese De Pasquale sono scomparsi i post che la ritraevano insieme a Roberto Priolo.

Non solo: l'ex dama ha anche anche smesso di seguire Roberto sul social network.

Segnali che sembrano mettere definitivamente la parola fine a una storia che, soltanto poche settimane fa, appariva ancora destinata a proseguire nonostante le difficoltà. Resta ora da capire se Roberto Priolo deciderà di rompere il silenzio e raccontare pubblicamente la propria versione della rottura.