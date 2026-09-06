Uomini e Donne, Agnese ricontatta Federico durante l'estate: scoppia il gossip, poi lei svela la verità

Nuovo colpo di scena tra i protagonisti di Uomini e Donne. Dopo la notizia della fine della relazione tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, emerge un retroscena che riporta al centro dell’attenzione anche Federico Mastrostefano, vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi.

Agnese, infatti, avrebbe ricontattato proprio Federico dopo la crisi con Roberto, riaprendo almeno virtualmente un capitolo che sembrava definitivamente chiuso.

La fine della storia tra Agnese e Roberto

La relazione tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo era nata lo scorso novembre all'interno del Trono Over e aveva conquistato il pubblico del programma. I due avevano lasciato insieme la trasmissione e, nei mesi successivi, sui social non erano mancate dichiarazioni d'amore e immagini della loro vita di coppia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il rapporto sembrava tanto solido da arrivare anche a una romantica proposta di matrimonio di Roberto, avvenuta al centro dello studio di Uomini e Donne.

Le cose, però, sono cambiate. Durante le registrazioni delle nuove puntate Agnese ha annunciato la fine della relazione con Priolo, sorprendendo quanti avevano seguito la coppia negli ultimi mesi.

Il precedente con Federico Mastrostefano

Prima dell'arrivo di Roberto, Agnese aveva frequentato Federico Mastrostefano, tornato a Uomini e Donne molti anni dopo la sua esperienza da tronista.

La conoscenza tra i due si era conclusa tra incomprensioni e polemiche. Successivamente Federico era scomparso dal parterre del programma e aveva spiegato di aver conosciuto, lontano dalle telecamere, un'altra donna, con la quale ha poi iniziato una relazione.

Una storia che, stando a quanto emerso negli ultimi mesi, prosegue ancora oggi.

Il retroscena: Agnese avrebbe ricontattato Federico a luglio

Ed è proprio qui che arriva la sorpresa. Secondo quanto riferito dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, dopo la rottura con Roberto, Agnese avrebbe contattato Federico nel mese di luglio.

A raccontare l'episodio sarebbe stata la stessa attuale compagna dell'ex tronista. Agnese avrebbe inviato a Federico diversi messaggi e alcuni vocali, mentre si trovava da sola in vacanza.

Una circostanza destinata inevitabilmente ad alimentare le indiscrezioni su un possibile riavvicinamento tra i due ex protagonisti del programma.

Agnese conferma il contatto, ma chiarisce

Agnese De Pasquale ha deciso di intervenire direttamente sui social, confermando di essersi sentita con Federico Mastrostefano, ma fornendo la propria versione dei fatti e chiarendo il significato di quei contatti.

Nessun ritorno di fiamma dato per certo, dunque, ma il retroscena aggiunge un nuovo tassello a un'estate particolarmente movimentata per l'ex dama.

E con la nuova stagione di Uomini e Donne appena iniziata, la vicenda potrebbe non essere ancora arrivata al suo ultimo capitolo.