Ascolti tv, Affari Tuoi riparte ma Gerry Scotti batte Stefano De Martino: i dati della prima sfida

Il ritorno di Affari Tuoi riaccende immediatamente una delle sfide televisive più attese della nuova stagione. E il primo round va a Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna supera infatti il programma condotto da Stefano De Martino, tornato su Rai 1 dopo la pausa estiva.

Gli ascolti di domenica 6 settembre segnano così la ripartenza di una parte importante della programmazione televisiva autunnale, in attesa del ritorno degli altri programmi del daytime e dei grandi appuntamenti di prima serata.

Scotti batte De Martino nel primo testa a testa

L'attenzione era concentrata soprattutto sull'access prime time. Affari Tuoi è ripartito dal nuovo studio di Milano con alcune novità, tra cui Tommasino, il cane che ha preso il posto di Gennarino. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Per Stefano De Martino si apre una stagione particolarmente importante, che culminerà a febbraio con l'appuntamento del Festival di Sanremo. Prima, però, ci sarà la sfida quotidiana degli ascolti.

E al debutto il verdetto premia Canale 5.

La Ruota della Fortuna ha conquistato 3 milioni 721mila spettatori, raggiungendo il 25,3% di share. La prima puntata della nuova edizione di Affari Tuoi si è invece fermata a 3 milioni 320mila spettatori, pari al 22,4%.

Una differenza di oltre 400mila telespettatori e quasi tre punti di share che consegna a Gerry Scotti la prima vittoria della stagione.

Il confronto tra i due programmi era già stato uno dei principali temi televisivi della scorsa stagione e tutto lascia pensare che continuerà ad esserlo anche nei prossimi mesi.

La prima serata: Canale 5 davanti a Rai 1

In una domenica caratterizzata da una prima serata senza i grandi programmi di punta della stagione autunnale, Canale 5 conquista il risultato migliore tra le reti generaliste.

Un episodio di Racconto di una notte ha raccolto 1 milione 670mila spettatori, con il 15,5% di share.

Su Rai 1, il film Sei mai stata sulla Luna? ha ottenuto 1 milione 523mila spettatori, pari al 12,9%.

Su Italia 1, Odio l'estate ha raggiunto 941mila spettatori e il 7,5% di share.

Più distanziate le altre reti: Rai 3, con Che ci faccio qui, ha interessato 520mila spettatori con il 3,9%; Rai 2, con Italia-USA dei Mondiali di basket femminile 2026, ha ottenuto 502mila spettatori e il 3,6%; su Rete 4, Giganti ha raccolto 495mila spettatori con il 4,6%.

Il primo dato significativo della nuova stagione arriva dunque dall'access prime time: Gerry Scotti parte davanti, mentre Stefano De Martino è chiamato subito alla rincorsa.