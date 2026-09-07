Cristina Ferrara, la dichiarazione d'amore ad Aka 7even: «Ecco cosa mi ha fatto innamorare di Luca»

Ci sono qualità che, almeno per Cristina Ferrara, valgono molto più delle affinità apparenti. Presenza, lealtà, ambizione, attenzione verso la famiglia e, soprattutto, la capacità di credere nei sogni della persona che si ha accanto. Sono questi alcuni dei tratti che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha riconosciuto in Aka 7even e che, con il passare del tempo, l'hanno fatta innamorare.

A raccontarlo è stata la stessa Cristina, rispondendo su Instagram alla curiosità di un follower che le ha chiesto cosa l'avesse conquistata di Luca Marzano, vero nome del cantante.

La sua risposta si è trasformata in una dichiarazione particolarmente intensa, nella quale la Ferrara ha descritto non tanto l'artista conosciuto dal pubblico, quanto l'uomo che ha scoperto nella vita privata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La relazione tra i due aveva inizialmente sorpreso molti dei rispettivi fan. Provenienti da esperienze televisive e artistiche differenti, Cristina e Luca erano apparsi agli occhi di alcuni come una coppia difficilmente prevedibile. Il tempo, però, ha raccontato altro: vacanze insieme, momenti condivisi e la presenza costante di Cristina agli appuntamenti musicali del compagno hanno mostrato un legame sempre più stretto.

«È leale e tutt'altro che superficiale»

Alla domanda «Qual è la cosa che ti ha fatto innamorare di Luca?», Cristina non si è limitata a indicare una sola qualità.

«È una persona leale, tutt’altro che superficiale. Mi fa ridere tantissimo ed è sempre presente. È una persona che mi dà fiducia, un lavoratore incredibile, uno che si sta costruendo tutto con le proprie forze e che crede profondamente in quello che fa», ha raccontato.

«Crede nei miei progetti e nei miei sogni»

Ma c'è soprattutto un aspetto del carattere di Aka 7even che sembra aver conquistato Cristina: la capacità di sostenerla nelle sue aspirazioni e di farla sentire apprezzata come persona.

«Una delle cose che amo di più è quanto crede nei miei progetti, nei miei sogni e, soprattutto, in me come persona. Ama gli animali, ama i bambini e ama la mia famiglia. E vedere il modo in cui si prende cura delle persone che ama mi fa innamorare ancora di più di lui».

Quelle parole finali che dicono tutto

Cristina ha quindi racchiuso il suo sentimento in una serie di qualità che, dal suo punto di vista, definiscono Luca: «Ha carattere, valori, ambizione, cuore. E sa esserci, anche nelle cose più semplici».

Poi la conclusione, forse la parte più significativa dell'intera dichiarazione: «È UOMO… E potrei continuare all’infinito».

Parole che restituiscono l'immagine di una relazione vissuta con convinzione e che sembrano essere anche la migliore risposta a quanti, all'inizio, avevano guardato con scetticismo alla nascita della coppia.