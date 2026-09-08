Temptation Island, Francesca chiude con Danilo: «Non ci voglio stare». Lui chiede un'altra possibilità

Erano usciti dal villaggio mano nella mano, ribaltando in extremis un falò che sembrava ormai destinato a sancire la fine della loro storia. Due mesi dopo, nello speciale “Temptation Island e poi… e poi…”, andato in onda lunedì 7 settembre su Canale 5, Francesca e Danilo si sono ritrovati davanti a Filippo Bisciglia, ma con posizioni completamente capovolte rispetto a quanto il pubblico aveva visto durante l'estate.

Francesca, che nel programma aveva raccontato di conoscere a memoria i 493 profili seguiti dal fidanzato su Instagram, arriva al nuovo confronto con una decisione già presa: Danilo è bloccato e lei non sembra intenzionata a tornare indietro. Lui, che durante il percorso a Temptation Island aveva raccontato di sentirsi “in gabbia”, questa volta prova invece a recuperare il rapporto e chiede una seconda possibilità.

Le serate di Danilo e quei video sui social

Francesca racconta soprattutto ciò che è accaduto dopo la fine del programma e il contrasto tra la propria sofferenza e le immagini di Danilo viste sui social. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Io stavo male, parlavo al telefono e mi mettevo a piangere, tu ti sei messo solo a ridere. Perché vedo quei video su TikTok che vai ad Ibiza a ballare…», gli contesta.

Le serate di Danilo in compagnia di altre ragazze, amplificate dai video circolati sui social, avrebbero contribuito ad allontanare definitivamente Francesca. La relazione, sopravvissuta al falò televisivo, nella vita reale sarebbe durata molto poco.

Danilo offre però una versione differente e concentra l'attenzione su un episodio avvenuto sui social: «Ha pianto e mi ha bloccato perché una ragazza mi ha scritto sotto “no, vabbè ti amo”. Ho messo like a quel commento e mi ha bloccato».

Un dettaglio apparentemente piccolo che diventa l'ennesimo terreno di scontro per una coppia arrivata a Temptation Island già alle prese con gelosie, social e problemi di fiducia.

Danilo: «Provo ancora amore per lei»

Durante il confronto emerge soprattutto la distanza tra i sentimenti dei due.

«Io provo amore per lei, provo ancora amore per lei», ripete Danilo, lasciando intendere di voler provare a ricucire il rapporto.

La risposta di Francesca è invece netta: «Non ci voglio stare».

Quando Bisciglia le domanda se nella sua vita ci sia già un'altra persona, Francesca replica: «Ora no, domani può essere». E spiega le ragioni della sua scelta: «Sono stanca, ho sofferto, ho pianto, una persona innamorata non fa questo».

Danilo sospetta che ci sia un altro

Danilo fatica però ad accettare che la storia possa essere terminata soltanto per la stanchezza accumulata da Francesca.

«Ho visto un suo cambiamento in quattro-cinque giorni e qualcosa è successo», sostiene, lasciando intendere che dietro la decisione della ormai ex fidanzata possa esserci un'altra persona.

Francesca non entra nella discussione e ribadisce semplicemente: «Sono stanca».

Filippo Bisciglia mette fine alle speranze

A pronunciare la frase che sembra chiudere definitivamente il confronto è Filippo Bisciglia. Il conduttore si rivolge direttamente a Danilo e gli dice ciò che lui sembra non voler accettare: «Danilo, penso non ti ami più».

Anche il congedo tra i due resta carico di tensione. «Mi auguro che darai più spazio a chi verrà dopo di me», dice Danilo a Francesca.

Lui continua però a nutrire il sospetto che nella vita dell'ex fidanzata possa esserci già qualcun altro: «È successo tutto troppo in fretta».

Questa volta, a differenza di quanto accaduto al falò di Temptation Island, Francesca e Danilo escono dal confronto separati.