Giovanni Grazioso nella bufera, Naomi Moschitta rompe il silenzio: «Mi chiese di corteggiarlo a Uomini e Donne»

Giovanni Grazioso torna al centro del gossip. Nelle ultime ore l’ex protagonista di Temptation Island è stato travolto dalle polemiche dopo le segnalazioni che lo hanno accostato a Cristiana Anania, Naomi Moschitta ed Elisa Vaccargiù, mentre continua a far discutere anche la vicenda legata al trono di Uomini e Donne.

Ad alimentare ulteriormente l'attenzione è arrivato un particolare social: Giovanni avrebbe smesso di seguire sia Cristiana Anania sia Naomi Moschitta. Un gesto immediatamente notato dai fan.

A raccontare la propria versione è stata proprio Naomi, giornalista e conduttrice di Sportitalia, contattata da LolloMagazine. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Mi ha chiesto di scendere a corteggiarlo»

Naomi ha svelato un retroscena relativo proprio a Uomini e Donne. Secondo il suo racconto, quando i due erano ancora in contatto, Grazioso le avrebbe proposto di partecipare al programma come sua corteggiatrice.

«Lui mi ha chiesto di scendere a corteggiarlo, prima di sparire. Io gli ho risposto sin da subito che non l'avrei fatto. Questo quando ancora ci sentivamo. Non è nei miei progetti Uomini e Donne, perciò ho detto no», ha raccontato.

Una rivelazione che aggiunge un nuovo elemento alla vicenda e inevitabilmente accende la curiosità del pubblico del dating show di Canale 5.

Naomi: «Mi diceva che gli mancavo, poi è sparito»

La conduttrice ha raccontato anche come sarebbe proseguita la conoscenza con Grazioso, descrivendo un rapporto che sembrava destinato ad andare avanti prima dell'improvvisa interruzione dei contatti.

«Mi scriveva sempre che gli mancavo e che non vedeva l'ora di vedermi. Poi, sparito», ha dichiarato Naomi.

Il caso dell'unfollow e il contatto delle ultime ore

Moschitta ha quindi chiarito cosa sarebbe successo sui social. Secondo la sua ricostruzione, sarebbe stato Giovanni a rimuovere per primo il follow con l'intenzione, a suo dire, di non alimentare ulteriormente le polemiche. Successivamente anche lei avrebbe fatto la stessa cosa.

Naomi sostiene inoltre di aver provato a contattarlo su WhatsApp senza riuscire inizialmente a raggiungerlo.

«I messaggi risultavano non consegnati, quindi non so se mi avesse bloccata. L'ho cercato anche tramite un suo amico e inizialmente non mi aveva risposto. Poi è stato lui a ricercarmi», ha spiegato.

Secondo la conduttrice, il nuovo contatto sarebbe arrivato soltanto dopo l'esplosione delle polemiche: «Lui oggi mi ha cercata, ma solo per tenermi buona dopo che avevo detto a un suo amico che era stato poco onesto».

Si tratta, naturalmente, della versione fornita da Naomi Moschitta. Intanto la vicenda continua a tenere banco sui social e tra gli appassionati di Temptation Island e Uomini e Donne, in attesa di capire se Giovanni Grazioso deciderà di replicare pubblicamente alle dichiarazioni della conduttrice.