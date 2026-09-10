Ilary Blasi racconta il nuovo Grande Fratello Vip: «Nessuno sa cosa succederà»

Ilary Blasi è pronta a riprendersi il Grande Fratello Vip. La prossima settimana la conduttrice tornerà alla guida del reality di Canale 5, in un'edizione che punta anche su diversi volti già molto conosciuti dal pubblico.

Tra i protagonisti annunciati figurano infatti Marina La Rosa, Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro, Alex Belli e Guendalina Tavassi.

«Meglio non aspettarsi nulla»

Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, Ilary Blasi ha raccontato come sta vivendo il ritorno nella Casa più spiata d'Italia. Nessun pronostico su ciò che potrà accadere una volta accese le telecamere. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Meglio non aspettarsi nulla perché così quello che arriverà ci sorprenderà di più», ha spiegato la conduttrice.

Un atteggiamento che sembra accompagnarla anche nella vita di tutti i giorni. E alla domanda su quale potrebbe essere il suo primo pensiero tornando davanti alla porta rossa, Blasi risponde con la consueta ironia: «Aiuto, non mi ricordo niente!».

«Sarò come una pilota d'aereo»

La conduttrice è comunque convinta che, una volta iniziata la diretta e fatti entrare i concorrenti, i vecchi meccanismi torneranno immediatamente.

«Quando i concorrenti entreranno nella Casa, mi scalderò e mi verrà tutto naturale. Inizierò una bella avventura sia per i concorrenti che per me. Nessuno sa cosa succederà, ma quello che farò io sarà guidare il viaggio».

Poi la metafora scelta per descrivere il suo ruolo: «Sarò come una pilota d'aereo: farò decollare il mezzo e, al termine, lo farò atterrare e lo riporterò nell'hangar».

Ad accompagnarla ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, una scelta sulla quale Blasi non sembra avere dubbi: «Squadra che vince non si cambia».

Il ricordo del debutto nel 2016

Il ritorno al GF Vip riporta inevitabilmente Ilary Blasi al 2016, quando affrontò per la prima volta la conduzione della versione celebrity del reality.

«Approdavo su Canale 5 con la versione vip di un programma già molto amato e noto. Era una grande responsabilità, ma anche un importante trampolino di lancio», ha ricordato.

Blasi conosceva già molto bene il format, avendo seguito il Grande Fratello fin dalle sue prime edizioni. Ma è soprattutto un episodio avvenuto al termine del debutto ad esserle rimasto impresso.

«Al termine della prima puntata, spente le telecamere, sono tornata in camerino e ho detto: “Vabbè dai, se po fa”».

«Al massimo sbaglio, non è la fine del mondo»

Anche questa volta, dunque, nessuna particolare ansia per il ritorno in prima serata. Ilary Blasi affronta la nuova avventura con leggerezza e con una filosofia molto semplice: «Al massimo sbaglio. Non è mica la fine del mondo».

Il consiglio ricevuto dalla famiglia resta quello di sempre: essere sé stessa. Un suggerimento che, come ammette scherzando la stessa conduttrice, qualche volta finisce forse per prendere persino troppo alla lettera.