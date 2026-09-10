Megan Ria al Grande Fratello Vip agita Elodie e Franceska, Selvaggia Lucarelli: «Sono preoccupate»

Megan Ria è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip e il suo ingresso nella Casa sta già alimentando indiscrezioni e retroscena. Uno dei più interessanti riguarda Elodie e Franceska Nuredini.

A parlarne è stata Selvaggia Lucarelli, che nella rubrica Non Facciamone Un Caso della sua newsletter ha raccontato come la partecipazione della ballerina al reality avrebbe suscitato qualche preoccupazione nella coppia.

Il motivo? Il passato sentimentale che lega Megan a Franceska e la possibilità che nella Casa possano emergere particolari finora rimasti lontani dai riflettori. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Megan Ria, da Amici al Grande Fratello Vip

Il grande pubblico ha conosciuto Megan Ria durante la stagione 2022/2023 di Amici di Maria De Filippi. Nel talent nacque anche la relazione con Gianmarco Petrelli, durata circa un anno e terminata nell'estate del 2024, dopo la partecipazione della ballerina a Pechino Express insieme a Maddalena Svevi.

Terminata quell'esperienza, Megan è tornata a lavorare con Elodie, con la quale aveva già collaborato prima di entrare ad Amici.

Ed è proprio durante il tour della cantante che Megan si sarebbe innamorata della collega Franceska Nuredini.

Megan e Franceska, poi il legame con Elodie

La storia tra Megan e Franceska è successivamente terminata. In seguito, dopo la fine della relazione tra Elodie e Andrea Iannone, tra la cantante e Nuredini sarebbe nata una nuova intesa sentimentale.

Una situazione potenzialmente delicata che, almeno inizialmente, non sembrava però avere provocato particolari tensioni.

Megan, Franceska ed Elodie hanno infatti continuato a lavorare insieme e pubblicamente i rapporti apparivano sereni. La stessa ex allieva di Amici aveva commentato con un «Che belle siete» una foto che ritraeva Franceska ed Elodie.

Quel follow tolto da Elodie

Qualcosa sarebbe cambiato circa due mesi fa, quando Elodie ha smesso di seguire Megan Ria su Instagram.

Il gesto non è passato inosservato e inizialmente si era pensato a possibili tensioni o gelosie legate proprio a Franceska.

Alla luce delle nuove indiscrezioni, tuttavia, quel gesto social assume ora un significato diverso. Non è possibile stabilire se esista realmente un collegamento, ma la tempistica coincide con il periodo precedente all'ufficializzazione di Megan nel cast del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Lucarelli: «Elodie e Franceska preoccupate»

È qui che entra in gioco il retroscena raccontato da Selvaggia Lucarelli. Secondo l’opinionista, la presenza di Megan Ria al Grande Fratello Vip starebbe creando qualche apprensione a Elodie e Franceska.

Il timore sarebbe che la ballerina possa parlare davanti alle telecamere del rapporto avuto con Nuredini o raccontare episodi capaci di mettere in imbarazzo la coppia.

Lucarelli aggiunge però un particolare importante: Megan non avrebbe intenzione di entrare nella Casa per cavalcare questa vicenda. Il suo obiettivo sarebbe piuttosto quello di farsi conoscere dal pubblico e costruire un proprio percorso all'interno del reality.

Gli occhi adesso sono puntati su Megan

Proprio per questo l'ingresso di Megan Ria si preannuncia particolarmente interessante. La ballerina porta nella Casa non soltanto la popolarità conquistata ad Amici, ma anche una storia personale inevitabilmente intrecciata con quella di due protagoniste molto esposte mediaticamente come Elodie e Franceska Nuredini.

Parlerà della sua ex? Racconterà qualcosa del rapporto tra Franceska ed Elodie oppure preferirà evitare completamente l'argomento?

È questa una delle curiosità che accompagneranno Megan Ria nella sua esperienza al Grande Fratello Vip. E dopo il retroscena lanciato da Selvaggia Lucarelli, l'attenzione sulle sue prime dichiarazioni è destinata inevitabilmente a crescere.