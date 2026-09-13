Grande Fratello Vip, Marina La Rosa torna dopo 26 anni: «Ecco perché ho accettato»

Marina La Rosa torna al Grande Fratello a 26 anni dalla sua prima, indimenticabile partecipazione. Era il 2000 quando, appena 23enne, diventò una delle protagoniste assolute dell'edizione che fece conoscere il reality show al pubblico italiano.

Ora la “gatta morta” più famosa della televisione è pronta a varcare nuovamente la porta rossa. La sua presenza nel cast del Grande Fratello Vip 9, condotto da Ilary Blasi, è stata ufficializzata da Mediaset.

«Perché torno? Me lo sono chiesto anch'io»

È stata la stessa Marina La Rosa, attraverso un video pubblicato sui social, a spiegare perché abbia deciso di accettare proprio adesso, dopo aver rifiutato più volte negli anni la possibilità di tornare nella Casa. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nel 2000, ha ricordato, nessuno sapeva realmente cosa sarebbe diventato il Grande Fratello. Quel programma si trasformò in un fenomeno televisivo e mediatico capace di fermare davanti alla tv milioni di italiani.

La Rosa si ritrovò improvvisamente al centro dell'attenzione, tra consensi, critiche e polemiche, diventando uno dei personaggi più divisivi della prima edizione.

Una vita completamente diversa rispetto al 2000

Da allora sono trascorsi 26 anni e molte cose sono cambiate. Marina La Rosa è diventata madre di due figli, psicologa e ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo alternando televisione e altre attività professionali.

Il ritorno al reality, assicura, non rappresenta però un tentativo di ripetere quanto accadde nel 2000.

Per lei sarà soprattutto un nuovo esperimento e un'occasione per divertirsi, affrontata con uno spirito molto diverso rispetto a quello della ragazza che entrò nella Casa alla prima edizione.

«Mi pagano per giocare, poteva andarmi peggio»

Con la consueta ironia, Marina ha sintetizzato così la sua scelta: «Mi pagano per giocare e per divertirmi, poteva andarmi peggio».

Ha anche ammesso di aspettarsi reazioni contrastanti. Ci sarà chi sarà curioso di rivederla nella Casa e chi, invece, si chiederà perché abbia deciso di partecipare ancora una volta al reality.

Una prospettiva che sembra non preoccuparla. Dopo tanti anni, ha spiegato, ha imparato che non è necessario piacere a tutti, né cercare continuamente l'approvazione degli altri.

Dal Grande Fratello agli altri reality

Quella del 2026 non sarà comunque la prima esperienza televisiva di Marina La Rosa dopo il debutto al Grande Fratello.

Negli anni ha preso parte anche a Reality Circus nel 2006, a L'Isola dei Famosi nel 2019 e a La Talpa nel 2024. Ora il cerchio si chiude con il ritorno proprio nel programma che l'ha resa famosa.

Il Grande Fratello Vip 9 partirà giovedì 17 settembre su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione.