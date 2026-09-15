Temptation Island chiude un'edizione da record, Raffaella Mennoia: «A volte il lieto fine è uscire da soli»

È calato definitivamente il sipario sulla quattordicesima edizione di Temptation Island. Gli appuntamenti speciali E poi… E poi, con Filippo Bisciglia, hanno raccontato cosa è accaduto alle coppie dopo la fine del viaggio nei sentimenti, svelando l’epilogo delle storie che hanno appassionato il pubblico durante l’estate.

Un’edizione da record

L’edizione appena conclusa ha confermato la forza del format di Canale 5, capace ancora una volta di attirare l’attenzione di milioni di telespettatori e di alimentare il dibattito sui social.

A celebrare il successo del programma è stata anche Raffaella Mennoia, storica autrice di Temptation Island, che attraverso Instagram ha affidato ai follower una lunga riflessione sul significato del programma e, soprattutto, sulle dinamiche delle relazioni sentimentali. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La riflessione di Raffaella Mennoia

Secondo Mennoia, dietro le storie mostrate in televisione c’è una domanda molto più profonda: quanto siamo davvero sinceri all’interno di una relazione?

Non si tratta necessariamente di tradimenti o grandi segreti, ma anche di quelle piccole verità che si tende a nascondere al partner e, talvolta, persino a se stessi. Affrontarle può significare mettere in discussione un rapporto costruito negli anni e l'immagine che ciascuno ha della propria vita sentimentale.

È proprio questo, secondo l’autrice, uno dei motivi per cui Temptation Island continua ad avere presa sul pubblico nonostante il trascorrere degli anni. Sono cambiate le coppie e sono cambiati i modi di amare, tradire, perdonare e raccontarsi, ma resta la necessità di confrontarsi con ciò che realmente si prova.

«Lasciarsi non significa aver fallito»

Mennoia sottolinea anche come il lieto fine di una storia non coincida necessariamente con la riconciliazione della coppia.

«A volte il lieto fine è avere il coraggio di uscire da soli», osserva l’autrice, ricordando che lasciarsi non equivale necessariamente a un fallimento, così come continuare una relazione non rappresenta automaticamente una vittoria.

Un concetto che sintetizza buona parte della filosofia del programma: mettere i protagonisti davanti ai propri sentimenti e costringerli, nel bene o nel male, a fare i conti con la realtà della loro relazione.

L’appuntamento è alla prossima edizione

Raffaella Mennoia ha infine ringraziato la squadra che lavora dietro le quinte, parlando di un’«edizione gloriosa» e dei mesi di lavoro necessari per realizzarla.

Ma il risultato che considera più importante va oltre gli ascolti: aver spinto anche chi guarda da casa a interrogarsi sulla propria relazione e a chiedersi: «Sono davvero felice qui dentro?».

Per Temptation Island, dunque, è soltanto un arrivederci: l’appuntamento è già alla prossima edizione.