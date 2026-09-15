Temptation Island, è scontro tra Iris e Andrea dopo la rottura: frecciatine al veleno sui social

La storia d’amore tra Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. Dopo un percorso particolarmente movimentato a Temptation Island, i due non soltanto hanno confermato la rottura, ma nelle ultime ore sono diventati protagonisti di un acceso botta e risposta sui social.

Lo speciale del reality dedicato agli sviluppi delle coppie ha fatto luce anche sulla situazione tra Iris e Andrea, che dopo l'esperienza nel villaggio avevano inizialmente provato a ricostruire il loro rapporto.

La crisi dopo Temptation Island

Durante il programma la coppia aveva vissuto momenti molto difficili, soprattutto a causa dell'avvicinamento di Andrea alla single Sary. Il comportamento del barman pugliese aveva alimentato dubbi e tensioni, fino a quando era stato proprio lui a chiedere un confronto con Iris. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Andrea aveva manifestato la propria sofferenza per la lontananza dalla fidanzata e ammesso di provare ancora un sentimento molto forte. Un momento che aveva cambiato il corso della loro esperienza: Iris e Andrea avevano infatti deciso di lasciare insieme Temptation Island.

Anche nel confronto successivo i due erano apparsi più uniti e consapevoli dei problemi da affrontare. La serenità ritrovata, però, non è durata.

Iris conferma la rottura

Nell'ultima puntata speciale Iris ha confermato la fine della relazione, spiegando che, una volta tornati alla quotidianità, sarebbero riemerse le stesse difficoltà presenti prima della partecipazione al reality.

Secondo De Lorenzis, alla base della crisi ci sarebbe soprattutto un modo differente di attribuire importanza alle cose all'interno della coppia. I tentativi di chiarimento, dunque, non sarebbero stati sufficienti a ricucire il rapporto.

Una versione che sembra non essere stata affatto gradita ad Andrea.

Lo sfogo di Andrea Petraroli sui social

Terminata la messa in onda, Petraroli ha affidato ai social un lungo sfogo, contestando l'immagine di un compagno poco presente e incapace di dedicare attenzioni alla fidanzata.

Andrea ha ricordato diversi episodi della loro quotidianità che, dal suo punto di vista, dimostrerebbero esattamente il contrario: dalle piccole attenzioni al lavoro affrontato anche per permettere alla coppia di concedersi vacanze e momenti insieme.

L'ex protagonista di Temptation Island ha ammesso di non considerarsi «l'uomo migliore del mondo», respingendo però con decisione l'idea di essere stato un compagno menefreghista.

Il suo messaggio è apparso come una risposta diretta alle parole pronunciate da Iris durante lo speciale.

La replica di Iris è durissima

La reazione di Iris De Lorenzis non si è fatta attendere. E, anziché replicare punto per punto alle affermazioni dell'ex fidanzato, ha scelto poche parole accompagnate da un'immagine decisamente eloquente.

Una risposta ironica e tagliente con la quale ha manifestato tutta la propria insofferenza per le dichiarazioni di Andrea.

Dopo il tentativo di ricominciare lontano dalle telecamere, dunque, tra Iris e Andrea sembra essere calato definitivamente il sipario. Ma il confronto, almeno sui social, potrebbe non essere ancora terminato.