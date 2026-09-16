Uomini e Donne, Martina e Gianmarco verso il primo anniversario: ma una frase di lei rievoca il passato

A volte bisogna percorrere una strada più lunga per capire dove si voleva arrivare davvero. E quella di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sembra essere proprio una di quelle storie che, per essere raccontate, hanno bisogno di tornare indietro nel tempo. Tra circa un mese i due festeggeranno il loro primo anniversario e l’ex tronista ha voluto anticipare sui social le emozioni legate a questa ricorrenza pubblicando un video accompagnato da poche parole: «Tra un mese è già un anno ma per me ci sei sempre stato solo tu». Una romantica dichiarazione d’amore per Gianmarco che, però, non è passata inosservata. Per alcuni dei follower più attenti, infatti, dietro quella frase potrebbe nascondersi anche una velata stoccata a Ciro Solimeno.

La scelta di Ciro e la delusione di Gianmarco

Per capire perché quelle parole abbiano immediatamente riacceso il passato bisogna tornare all’avventura di Martina a Uomini e Donne. Dopo l’esperienza a Temptation Island, la romana approdò sul trono e il suo percorso finì per concentrarsi soprattutto su due corteggiatori: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Due ragazzi molto diversi tra loro e due rapporti che misero più volte Martina di fronte ai propri dubbi. Alla fine, però, la tronista decise di seguire ciò che sentiva in quel momento e scelse Ciro, lasciando Gianmarco senza quella risposta che probabilmente sperava di ricevere.

Martina e Ciro iniziarono così la loro storia lontano dalle telecamere, mentre proprio per Gianmarco si aprirono nuovamente le porte dello studio di Maria De Filippi, questa volta nelle vesti di tronista. Il barbiere romano concluse il suo percorso scegliendo Cristina Ferrara, ma il destino avrebbe finito per rimescolare ancora una volta le carte: entrambe le relazioni terminarono e Martina e Gianmarco tornarono ad essere single. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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L’incontro a Roma e quel sentimento mai risolto

A cambiare tutto fu un incontro casuale a Roma. Martina e Gianmarco si ritrovarono e quello che avrebbe potuto essere un semplice saluto fece riaffiorare emozioni evidentemente mai del tutto archiviate. Successivamente, ospiti a Verissimo, i due raccontarono le sensazioni provate in quel momento: Martina spiegò di essersi sentita «come una quindicenne», mentre Gianmarco parlò di qualcosa rimasto «irrisolto» tra loro. Da lì iniziò una frequentazione che in poco tempo si trasformò in una vera relazione, fino all’ufficializzazione della coppia e a una storia che oggi si avvicina al traguardo del primo anno insieme.

Quella frase che riporta inevitabilmente a Ciro

Ed è proprio conoscendo tutto ciò che il recente messaggio di Martina assume agli occhi dei fan un significato particolare. Quel «per me ci sei sempre stato solo tu» è soltanto il modo romantico per raccontare ciò che prova oggi per Gianmarco oppure contiene anche un riferimento al passato? Martina non ha nominato Ciro Solimeno, né ci sono elementi per affermare che volesse realmente lanciargli una frecciata, ma sui social la frase è stata inevitabilmente riletta pensando alla scelta compiuta a Uomini e Donne.

Del resto, recentemente la De Ioannon aveva già fatto capire quanto oggi consideri decisivo l’incontro con Steri, spiegando che rifarebbe l’esperienza nel dating show proprio perché le ha permesso di conoscere Gianmarco. Tra poche settimane arriverà il loro primo anniversario e forse quel «ci sei sempre stato solo tu» racchiude semplicemente il senso di una storia iniziata davanti alle telecamere, interrotta prima ancora di cominciare e poi ripartita quando entrambi pensavano di avere ormai imboccato strade differenti.