GF Vip, Marina La Rosa punge Cristina Plevani, arriva la replica al veleno: «Vincilo questa volta»

Il ritorno di Marina La Rosa nella Casa del Grande Fratello Vip riporta inevitabilmente alla memoria la storica prima edizione del reality. E a distanza di tanti anni riaffiorano anche vecchie dinamiche, in particolare quelle che coinvolsero Cristina Plevani e Pietro Taricone.

Prima di iniziare la nuova avventura televisiva, Marina La Rosa ha ripercorso alcuni momenti di quell’edizione in un'intervista al Corriere della Sera, soffermandosi proprio sul rapporto tra Cristina e Taricone.

Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone e Cristina Plevani

La Rosa ha raccontato di essere stata percepita all'epoca come una sorta di elemento di disturbo nella relazione nata nella Casa tra Pietro e Cristina. Secondo la sua ricostruzione, Plevani era molto innamorata di Taricone, mentre quest'ultimo avrebbe mostrato interesse anche nei suoi confronti. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Marina ha inoltre ricordato le due immagini contrapposte che il pubblico aveva costruito intorno a loro: da una parte lei, etichettata come la "gattamorta", dall'altra Cristina, rappresentata come la ragazza semplice e innamorata.

Parole destinate inevitabilmente a far discutere, soprattutto perché riguardano una delle storie più ricordate della prima stagione del reality.

La replica di Cristina Plevani

Cristina Plevani non ha lasciato cadere le dichiarazioni dell'ex coinquilina. Sui social ha inizialmente lanciato una battuta a Marina: «Buon Grande Fratello. Vincilo questa volta».

Successivamente ha chiarito il rapporto che esiste oggi tra loro.

«Io e lei siamo gli antipodi da sempre», ha spiegato Cristina, sottolineando però un punto in comune: entrambe tendono a dire apertamente ciò che pensano.

La vincitrice della prima edizione ha anche precisato che tra loro non esiste un'amicizia, ma neppure un rapporto di inimicizia. Anzi, secondo Plevani, Marina avrebbe meritato un ingresso nella Casa maggiormente celebrativo, proprio perché protagonista di un'edizione che ha segnato la storia della televisione italiana.

Cristina Plevani commenta il nuovo cast

Plevani ha poi rivolto l'attenzione ai nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra i nomi che maggiormente l'hanno incuriosita ci sono Carmen Di Pietro e Valeria Marini, considerate ormai due veterane dei reality, capaci di creare dinamiche e momenti di intrattenimento.

Parole positive anche per Giulia Provvedi, descritta come una concorrente solare e frizzante.

Curiosità, invece, per Simone Annichiarico. Cristina ha spiegato di averlo sempre apprezzato, pur non conoscendolo personalmente, ma teme che possa assumere un ruolo troppo defilato all'interno della Casa.

«Marina e Simone potrebbero diventare amici»

Proprio a proposito di Marina La Rosa e Simone Annichiarico, Plevani immagina che tra i due possa nascere una particolare sintonia.

Non necessariamente un rapporto sentimentale: secondo Cristina, potrebbe svilupparsi soprattutto un'amicizia fondata su una certa affinità intellettuale.

Quanto alla prima puntata del reality, il giudizio di Plevani è stato piuttosto tiepido. La serata, dedicata prevalentemente alla presentazione dei concorrenti, non l'ha particolarmente entusiasmata.

Adesso attende che il cast sia al completo e che inizino le vere dinamiche della Casa. E, con ironia, confessa di aspettare anche qualche inevitabile litigio.