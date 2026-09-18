GF Vip, Jonathan Kashanian svela un retroscena su un famoso cantante: «Mi ha bloccato su Instagram»

Una scoperta decisamente inaspettata per Jonathan Kashanian, che durante la Open House del Grande Fratello Vip ha raccontato un curioso episodio che coinvolge Tiziano Ferro.

Come riportato dai colleghi di Biccy, mentre era impegnato nelle prove di una coreografia insieme a Francesca Manzini, Jonathan ha ricordato il momento in cui si sarebbe accorto di essere stato bloccato su Instagram dal cantante. Una circostanza che lo avrebbe sorpreso soprattutto perché, stando al suo racconto, tra i due non ci sarebbero mai stati rapporti o contrasti.

La scoperta grazie ad Aurora Ramazzotti

Tutto sarebbe cominciato mentre Kashanian stava preparando una storia Instagram accompagnata da una canzone di Tiziano Ferro. Volendo taggare l'artista, avrebbe cercato il suo account senza riuscire a trovarlo.

A quel punto sarebbe intervenuta Aurora Ramazzotti, sua amica, confermandogli che il profilo del cantante era regolarmente presente sulla piattaforma e che lei riusciva tranquillamente a visualizzarlo e taggarlo.

Da qui la conclusione: l'account di Jonathan risultava bloccato.

La scoperta avrebbe lasciato Kashanian piuttosto perplesso. Il motivo? Come ha spiegato lui stesso, non avrebbe mai incontrato né lavorato con Tiziano Ferro, né ricorda discussioni o episodi che possano spiegare una decisione del genere.