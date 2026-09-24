Amici 26, non solo Amadeus e Ambra Angiolini: in commissione anche un cantante di Sanremo 2026

La nuova edizione di Amici potrebbe presentarsi al pubblico con diverse novità, soprattutto per quanto riguarda la composizione della commissione. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, arrivano nuovi nomi che potrebbero entrare a far parte del talent show di Maria De Filippi.

A rilanciare le anticipazioni è stato Gabriele Parpiglia, secondo il quale la produzione starebbe lavorando a una squadra che mescola volti già conosciuti dal pubblico di Amici e possibili nuovi ingressi.

Amadeus e Ambra Angiolini tra i nomi

Tra le presenze indicate da Parpiglia figurano Amadeus e Ambra Angiolini, entrambi già a proprio agio nel ruolo di giudici televisivi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il conduttore ha partecipato alle ultime edizioni del Serale di Amici, mentre Ambra conosce bene il programma di Canale 5, avendo già ricoperto in passato il ruolo di giudice.

Nella nuova commissione dovrebbero trovare spazio anche Cristiano Malgioglio e Gigi D'Alessio, già protagonisti della precedente edizione. Tra le conferme ci sarebbe inoltre Rudy Zerbi, ormai uno dei volti storici della scuola televisiva.

La sorpresa sarebbe Samurai Jay

Il nome destinato però a suscitare maggiore curiosità è quello di Samurai Jay. Secondo l'indiscrezione di Parpiglia, il cantante napoletano sarebbe pronto a entrare nel programma dopo l'esperienza al Festival di Sanremo 2026.

Sul palco dell'Ariston l'artista ha presentato Ossessione, ottenendo una vetrina importante davanti al grande pubblico. Adesso potrebbe arrivare una nuova esperienza televisiva, questa volta in una veste differente.

Per Samurai Jay si tratterebbe infatti di passare dal ruolo di concorrente e interprete a quello di componente della commissione, mettendo la propria esperienza artistica al servizio dei giovani talenti della scuola.