Temptation Island, Noemi svela tutto su Rosario: «Ho inviato le nostre chat ad Alessandra»

Si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda che coinvolge Rosario Monetti e Alessandra Ciociola, tra le coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. A raccontare la propria versione è Noemi De Vincentis, 23 anni, ex concorrente di Miss Italia e Miss Mondo e volto di Avanti un altro, che in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha ricostruito i contatti avuti con Rosario, iniziati ad agosto e proseguiti, secondo il suo racconto, anche dopo la riconciliazione televisiva con Alessandra.

Il primo contatto su Instagram

A contattare per prima Rosario sarebbe stata proprio Noemi, il 7 agosto su Instagram.

«Gli ho scritto una cosa del tipo “la vogliamo finire di esprimere tutta questa bellezza?”, aggiungendo però che ero anche curiosa di capire cosa ci fosse oltre». Da quel momento i due avrebbero iniziato a sentirsi con una certa frequenza. In quella fase De Vincentis era convinta che Rosario fosse single, dopo la decisione di Alessandra di prendersi del tempo al termine del programma. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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I contatti si sarebbero interrotti per alcuni giorni a metà agosto, per poi riprendere alla fine del mese. Dal 29 agosto le conversazioni sarebbero passate su WhatsApp. Noemi sostiene di avere provato più volte a capire quale fosse la reale situazione sentimentale di Monetti, senza ottenere risposte precise: «Diverse volte ho provato a cercare di capire qualcosa, ma lui deviava sempre il discorso». Secondo la giovane, inoltre, Rosario avrebbe manifestato più volte il desiderio di incontrarla: «C’era la volontà e l’insistenza nel volerci vedere. Mi chiamava “fantasmino” perché non era ancora accaduto». I due, tuttavia, non si sarebbero mai incontrati di persona.

I messaggi durante il ritorno con Alessandra

Il momento decisivo arriva il 14 settembre, quando viene trasmesso lo speciale di Temptation Island nel quale Rosario si presenta da Alessandra con un mazzo di rose e le propone di tornare insieme. Proprio quella sera, secondo Noemi, i contatti tra loro sarebbero proseguiti normalmente: «Rideva, scherzava e parlava come se niente fosse, sia il giorno della puntata sia la notte stessa e il giorno dopo».

Vedendo in televisione il riavvicinamento, De Vincentis avrebbe chiesto spiegazioni direttamente a Rosario: «Gli ho scritto: “Dai, ci sono andata vicino, non è stata una proposta di matrimonio ma un ritorno di fiamma”». Monetti le avrebbe risposto invitandola a non «focalizzarsi troppo sulla televisione». Quando Noemi avrebbe insistito per capire se fosse realmente tornato insieme ad Alessandra, Rosario avrebbe preferito rimandare il chiarimento a un eventuale incontro, spiegando di avere «delle cose da rispettare» e di non poterne parlare in chat.

Poco dopo, Noemi avrebbe visto Rosario e Alessandra in diretta sui rispettivi profili TikTok e lo avrebbe accusato di averle fatto credere fino a quel momento di essere single. Monetti avrebbe replicato ricordandole che tra loro non c’era mai stato alcun incontro e promettendole una telefonata per il giorno seguente. Telefonata che, secondo la ragazza, non sarebbe mai arrivata.

Alessandra contatta Noemi

Quando la vicenda ha iniziato a circolare sui social, Noemi sostiene che Rosario avrebbe cancellato alcuni dei messaggi inviati dopo la puntata, accusandola poi di cercare visibilità e ribadendo che i due non si erano mai incontrati. Una ricostruzione che la 23enne respinge: «Dalle chat si vede benissimo che era lui a lamentarsi se non lo invitavo o se gli rispondevo dopo ore». Monetti l’avrebbe infine diffidata dal pubblicare le loro conversazioni.

Dopo l’esplosione del caso sarebbe stata la stessa Alessandra Ciociola a contattare Noemi su Instagram, chiedendole chiarimenti e di poter vedere le chat. Tra le due non ci sarebbe stato alcuno scontro: «È stata carinissima. Non ho nulla contro di lei, ci siamo trovate nella medesima situazione ma da posizioni differenti. Si è fatta mandare le chat, mi ha ringraziato e mi ha detto esplicitamente di non avere nulla contro di me».

Rosario avrebbe spiegato ad Alessandra che i contatti con Noemi erano legati anche a questioni professionali e che non avrebbe avuto realmente intenzione di incontrarla. Una versione contestata da De Vincentis: «Abbiamo parlato sì del mio lavoro nella moda e dei suoi provini, ma il contatto non è nato per una proposta lavorativa».

Le segnalazioni di altre ragazze

Dopo che la vicenda è diventata pubblica, Noemi sostiene di essere stata contattata anche da altre due ragazze. Una avrebbe avuto contatti con Rosario prima del programma, senza sapere che fosse fidanzato; l’altra si sarebbe sentita con lui nello stesso periodo dei messaggi scambiati con De Vincentis.

Noemi respinge infine le accuse di avere raccontato la storia soltanto per ottenere visibilità: «Ho parlato perché la situazione mi riguardava da vicino e volevo tutelare me stessa prima che la cosa uscisse in altro modo. Le chat ci sono, i fatti sono questi e io ci ho messo la faccia».

Resta ora da capire quale sia la situazione tra Rosario Monetti e Alessandra Ciociola dopo quanto emerso. Noemi ritiene che i due possano essersi nuovamente lasciati, ma al momento non ci sono conferme dirette sulla fine della loro relazione.