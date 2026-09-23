Temptation Island, Alessandra e Rosario: è di nuovo finita? Le mosse social sembrano confermare la rottura

La storia d’amore tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti continua a far discutere dopo Temptation Island. Nelle ultime ore sono arrivati nuovi indizi social che sembrano alimentare le voci sulla fine della loro relazione, anche se i due, almeno per il momento, non hanno confermato direttamente la rottura.

Come avevamo raccontato, nei giorni scorsi Lorenzo Pugnaloni aveva rilanciato una segnalazione secondo la quale Alessandra e Rosario si sarebbero lasciati definitivamente. Un’indiscrezione arrivata dopo un’altra vicenda che aveva riacceso i dubbi sulla coppia: un’ex concorrente di Miss Italia aveva raccontato di essere stata contattata da Rosario mentre quest’ultimo si trovava insieme ad Alessandra a guardare una puntata del programma.

Lo sfogo di Rosario Monetti

Ora sono proprio le storie pubblicate sui social dai due ex protagonisti di Temptation Island ad attirare l’attenzione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Rosario ha condiviso una lunga riflessione spiegando il significato del tatuaggio del Joker, personaggio nel quale sostiene di riconoscersi, rivendicando il proprio modo di essere e la volontà di non cercare il consenso degli altri: «Chi mi ha seguito a Temptation Island lo sa: sono partito subito senza peli sulla lingua e fregandomene del parere della gente. La maggior parte delle persone indossa una maschera per paura del giudizio altrui o per compiacere. Io no: se devo fare una cosa, la faccio senza pensarci mezza volta».

Monetti ha poi aggiunto: «Non mi interessa recitare la parte del “bravo ragazzo” solo per fare bella figura davanti alle telecamere. Sono fatto così: vero, diretto, senza filtri e senza mezze misure. Meglio passare per quello “scomodo” essendo sé stessi, che fare i santi per finta come fanno in molti. Ognuno di noi nasconde uno scheletro nell’armadio, non fate i finti perbenisti». Nessun riferimento esplicito ad Alessandra, dunque, ma parole che inevitabilmente hanno attirato l’attenzione dopo le indiscrezioni circolate sulla coppia.

Il messaggio di Alessandra: «Scelgo la mia serenità»

Ancora più significativo appare il contenuto condiviso da Alessandra Ciociola, che nelle sue storie ha pubblicato un reel accompagnato da un audio dedicato alla necessità di lasciarsi alle spalle ciò che provoca sofferenza e ripartire da sé stessi: «Che io possa avere la forza di lasciare andare ciò che mi pesa, il coraggio di affrontare ciò che mi aspetta e la pazienza di accettare ciò che non posso cambiare. Che io possa imparare dai miei errori senza giudicarmi, scegliere la mia serenità ogni giorno e ricordarmi che anche i piccoli passi mi stanno portando verso la persona che voglio diventare. Che io possa non perdere mai la luce dentro di me, anche nei momenti più difficili».

Parole che non contengono alcun riferimento diretto a Rosario, ma che, alla luce delle indiscrezioni degli ultimi giorni, sono state interpretate come un possibile ulteriore indizio della crisi tra i due.

Rottura ancora senza conferma

Per il momento manca ancora una conferma ufficiale dei diretti interessati. Alessandra e Rosario non hanno dichiarato pubblicamente di essersi lasciati, ma le ultime mosse social arrivano dopo la segnalazione sulla presunta fine definitiva della loro storia.

Soltanto poche settimane fa, nello speciale di Temptation Island, i due avevano sorpreso il pubblico con un nuovo avvicinamento: Rosario aveva raggiunto Alessandra con un mazzo di rose, confessandole di aver avuto paura di perderla. Sembrava l’inizio di un nuovo capitolo della loro storia. Adesso, invece, gli ultimi segnali arrivati dai social riaccendono i dubbi sul futuro della coppia.