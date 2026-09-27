Temptation Island, Alessandra dice addio a Rosario: spuntano le chat e lei lascia Napoli. Lui: «Non ho più voglia»

La storia d’amore tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti è arrivata definitivamente al capolinea. Dopo il percorso a Temptation Island, la riconciliazione e le rose rosse che avevano fatto sperare in un nuovo inizio, Alessandra ha raccontato a Verissimo di aver deciso di voltare pagina. A spingerla verso la rottura sarebbero state alcune conversazioni tra Rosario e un’altra ragazza. «Mi sono fatta mandare delle chat da una ragazza con cui Rosario ha avuto a che fare e ho deciso di rimanere da sola», ha spiegato nel salotto di Silvia Toffanin.

Alessandra: «Ora scelgo la mia serenità»

Una decisione che Alessandra considera definitiva, anche se il distacco resta doloroso. Parlando dell'ex fidanzato non è riuscita a trattenere le lacrime: «Lui per me era casa. Era la persona con cui volevo sposarmi. Ma non sono più innamorata come prima».

Dopo avergli concesso altre possibilità, oggi dice di voler mettere al centro sé stessa: «Mi sono ritrovata a perdonarlo più volte, ma ora scelgo la mia serenità». A pesare sarebbero state soprattutto le aspettative nate dopo il reality: «Mi aspettavo di vivere una storia serena dopo Temptation Island, senza che nessuno si mettesse in mezzo». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La fine della relazione potrebbe coincidere anche con un nuovo cambiamento nella vita di Alessandra. Dopo essersi trasferita a Napoli per amore di Rosario, è pronta a ripartire e guarda a Milano: «Salirò presto a Milano, la mia vita non è lì».

Rosario Monetti: «Adesso non ho più voglia di riprovarci»

Anche Rosario Monetti sembra considerare conclusa la relazione. In un videomessaggio trasmesso durante Verissimo ha ricordato i momenti vissuti insieme e ammesso il proprio dispiacere per aver fatto soffrire Alessandra: «Con lei ero totalmente spensierato, mi sono pentito quando l’ho vista soffrire». Poi ha aggiunto: «Tante volte sono andato a riprenderla, ma adesso non ho più voglia».

Rosario ha parlato anche dei messaggi scambiati con Noemi De Vincentis, precisando di non averla mai incontrata: «Non l'ho mai vista, ma questa cosa è stata uno spunto da parte sua per porre fine alla storia una volta per tutte».

Due versioni diverse, dunque, ma una conclusione che sembra accomunare entrambi: dopo tentativi, riavvicinamenti e nuove delusioni, Alessandra e Rosario hanno scelto di proseguire separatamente le proprie vite.