Ballando con le Stelle, Fialdini e Ventura al posto di Matano: ecco chi prenderà sostituirà di Paolo Belli

Manca ormai pochissimo al ritorno di Ballando con le Stelle. La ventunesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci partirà sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1 e, a pochi giorni dal debutto, la padrona di casa ha svelato alcune delle principali novità.

Ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, Milly Carlucci ha ufficializzato innanzitutto il nome di chi prenderà il posto di Paolo Belli in Sala delle Stelle. Sarà Simone Di Pasquale, volto storico del programma ed ex maestro di ballo.

Belli, dopo la delicata vicenda personale che lo ha coinvolto negli ultimi mesi, ha scelto insieme alla Rai di non apparire in video in questa edizione, continuando però a collaborare dietro le quinte. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Noi abbiamo rispettato il suo dolore e rimarrà con noi dietro le quinte», ha spiegato Carlucci, che ha poi scherzato sulla scelta di Di Pasquale: «È un grande impiccione, parla con tutti dietro le quinte, quindi chi meglio di lui!».

Fialdini e Ventura alle prese con il tesoretto

Altra novità riguarda il tesoretto. Con Alberto Matano passato in giuria, a gestirlo saranno Francesca Fialdini e Simona Ventura, insieme a Rossella Erra. Due personalità molto diverse, che Carlucci ha descritto come «due forze della natura, l'una diversa dall'altra». Entrambe conoscono bene il programma, avendo già partecipato in passato alla gara come concorrenti.

Federica Sciarelli “Ballerina per una notte”

Svelato anche il primo ospite speciale della stagione. Nella puntata d'esordio sarà Federica Sciarelli a cimentarsi sulla pista nel ruolo di “Ballerina per una notte”. «Apriremo con Federica Sciarelli. Sarà scatenata con noi, è una donna rock. Non vedo l'ora di vederla in azione», ha anticipato Milly Carlucci. Per la giornalista non si tratta del primo incontro con uno show della conduttrice: nel 2015 aveva già partecipato a Notti sul ghiaccio come “Pattinatrice per una notte”.

Il cast di Ballando con le Stelle 2026

Ricchissimo il cast della nuova edizione. In pista ci saranno Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, Manuela Moreno con Carlo Aloia, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Alessandro Matri con Giada Lini, Massimo Ghini con Valentina Fiorini, Andy Díaz con Gioia Giovanatti, Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, Anna Safroncik con Leonardo Lini, Alberto Ravagnani con Erika Martinelli, Monica Guerritore con Luca Urso, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli e Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Resta invece ancora un po' di mistero sulla composizione definitiva della giuria. Milly Carlucci ha infatti scelto di rimandare l'annuncio completo, mantenendo ancora qualche sorpresa in vista della prima puntata del 3 ottobre.