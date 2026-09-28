Elisa Toffoli, dopo 18 anni è finita con il marito: la separazione lontano dai riflettori

Dopo quasi vent'anni trascorsi insieme, sarebbe giunta al capolinea la storia d'amore tra Elisa Toffoli e Andrea Rigonat. A rivelarlo è il settimanale Chi, nella rubrica C'è Chi dice di Giuseppe Candela, anticipando la notizia che sarà pubblicata sul numero in edicola mercoledì 30 settembre.

Una separazione vissuta lontano dai riflettori, in linea con lo stile che ha sempre contraddistinto la cantante e il chitarrista. Nessun comunicato e nessun annuncio sui social: la coppia avrebbe preferito mantenere il massimo riserbo su una decisione che, secondo il settimanale, sarebbe già nota da qualche tempo agli amici più vicini.

Un amore nato nel 2008

La relazione tra Elisa e Andrea Rigonat era cominciata nel 2008, intrecciando fin dall'inizio vita privata e musica. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Rigonat, chitarrista e produttore, è stato infatti per molti anni una presenza importante anche nella carriera artistica di Elisa, accompagnandola nei tour e collaborando alla realizzazione di diversi progetti musicali. Il musicista lavora inoltre da tempo con Ultimo.

Emma Cecile e Sebastian, i due figli della coppia

Nel 2009 Elisa e Andrea sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Emma Cecile. Quattro anni dopo, nel 2013, la famiglia si è allargata con l'arrivo del secondogenito Sebastian.

Nel 2015 la coppia aveva poi deciso di sposarsi. Il matrimonio era stato celebrato a Grado, in Friuli-Venezia Giulia, con una cerimonia intima e lontana dalla mondanità.

La separazione senza clamore

Ora, dopo diciotto anni insieme, le loro strade sentimentali si sarebbero separate. I rapporti tra Elisa e Andrea Rigonat, tuttavia, sarebbero rimasti sereni. A unirli continuano a esserci innanzitutto i loro due figli, oltre a un lungo percorso umano e professionale condiviso.

Una scelta, quella di non rendere pubblici i dettagli della separazione, coerente con il modo in cui Elisa ha sempre gestito la propria vita privata: poche concessioni al gossip e spazio soprattutto alla musica.