Barbara D'Urso nuova giudice di Ballando con le Stelle, prende il posto di Selvaggia Lucarelli

Una vera e propria rivoluzione a Ballando con le Stelle. La ventunesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, al via sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1, si presenta con numerose novità, a cominciare dalla giuria.

L’ultima, e probabilmente la più clamorosa, riguarda Barbara D’Urso, pronta a sedersi dietro il bancone dei giudici al posto di Selvaggia Lucarelli. Secondo quanto anticipato dal giornalista Giuseppe Candela, sarebbe arrivata la tanto attesa fumata bianca: dopo l’intesa con la Rai, mancava infatti l’accordo economico, che ora sarebbe stato raggiunto. Barbara D’Urso avrebbe quindi firmato il contratto, anche se al momento manca ancora l’annuncio ufficiale della Rai.

Barbara d’Urso dalla pista alla giuria

Per Barbara D’Urso si tratterebbe di un cambio di ruolo particolarmente significativo. Dopo l’esperienza da concorrente nella precedente edizione, la conduttrice tornerebbe a Ballando con le Stelle questa volta con le palette in mano, occupando il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli, che dopo dieci anni non farà parte della nuova edizione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Fuori dalla giuria anche Fabio Canino, presenza storica dello show per diciassette anni. Il nuovo tavolo dovrebbe quindi essere composto da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Alberto Matano e Barbara D’Urso.

Matano giudice, Ventura e Fialdini al tesoretto

Un’altra importante novità riguarda Alberto Matano, che diventa giudice a tutti gli effetti. Il suo precedente spazio sarà occupato da Simona Ventura e Francesca Fialdini, chiamate a commentare le esibizioni e a gestire il meccanismo del tesoretto, dividendolo tra le coppie in gara. Confermata anche Rossella Erra, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare. Cambia anche la presenza al fianco di Milly Carlucci: Paolo Belli non apparirà in video dopo il grave incidente in bicicletta dello scorso luglio e il conseguente periodo di sospensione dagli impegni professionali. Il musicista resterà comunque nella squadra di Ballando con le Stelle, collaborando dietro le quinte. Davanti alle telecamere ci sarà invece Simone Di Pasquale, storico maestro del programma, che si occuperà dei collegamenti e accoglierà i protagonisti dopo le esibizioni.

Il cast completo: tredici coppie in gara

Saranno tredici le coppie pronte a contendersi la vittoria. In pista scenderanno Monica Guerritore con Luca Urso, Alessandro Matri con Giada Lini, Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, Manuela Moreno con Carlo Aloia, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Anna Safroncik con Leonardo Lini, Alberto Ravagnani con Erika Martinelli, Massimo Ghini con Valentina Fiorini, Andy Díaz con Gioia Giovanatti e Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Federica Sciarelli prima “Ballerina per una notte”

Definito anche il primo grande ospite della stagione. Nella puntata inaugurale del 3 ottobre sarà Federica Sciarelli a vestire i panni di “Ballerina per una notte”. La presenza della giornalista è stata annunciata dalla stessa Milly Carlucci e rappresenterà uno dei momenti più attesi del debutto. La produzione ha lavorato inoltre sul rinnovamento complessivo del programma, compreso un nuovo studio. Milly Carlucci ha definito quella del 2026 «la prima di una nuova era».

L’appuntamento è dunque per sabato 3 ottobre su Rai 1. L’attenzione sarà inevitabilmente concentrata soprattutto sul nuovo tavolo della giuria: se l’indiscrezione sulla firma sarà confermata ufficialmente, Barbara D’Urso si ritroverà a giudicare i concorrenti appena un anno dopo essere stata lei stessa protagonista sulla pista di Ballando con le Stelle.