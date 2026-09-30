Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio dopo l'addio a Ballando con le Stelle: «La Rai voleva sostituirmi, Milly mi ha difesa»

Dopo dieci edizioni da protagonista a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul suo addio al programma di Milly Carlucci. Proprio ieri avevamo raccontato dell’indiscrezione sull’arrivo di Barbara D’Urso nella giuria dello show di Rai 1 al posto della giornalista e scrittrice, passata nel frattempo a Mediaset. Adesso è la stessa Lucarelli, in un’intervista al settimanale Chi, a raccontare alcuni retroscena dei suoi dieci anni trascorsi a Ballando.

«Milly Carlucci ha lottato per tenermi»

Lucarelli smentisce innanzitutto le voci secondo cui dietro la sua uscita ci sarebbero stati rapporti deteriorati con Milly Carlucci. Al contrario, sostiene che la conduttrice l’avrebbe difesa in diverse occasioni quando all’interno della Rai sarebbe emersa l’ipotesi di sostituirla.

«Mi ha difesa più volte quando la Rai ha provato a incoraggiarla a sostituirmi, a inserire persone un po’ più allineate, persone che avevano più amicizie nel mondo della politica». Un’affermazione destinata a far discutere, perché secondo Lucarelli le pressioni non sarebbero state riconducibili a una sola area politica: «Ho avuto sempre questa grande capacità di inimicarmi tutti, sia a destra che a sinistra. In questi dieci anni sono cambiati i governi, eppure Milly e Giancarlo De Andreis hanno talvolta dovuto lottare per tenermi anche quando non c’era un governo di destra». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La giornalista aveva già raccontato di non aver mai avuto la certezza della riconferma nel programma: «Da dieci anni i miei contratti a Ballando con le Stelle si concludono sempre con l’ultima puntata. E non so mai se sarò richiamata. Forse è una loro tattica. Come quei mariti che non ti sposano ma rimandano sempre, perché, un domani, potrebbero lasciarti e quindi non ti vogliono dare sicurezza».

Il “revenge cast” e le voci su Barbara D’Urso

Nell’intervista c’è spazio anche per le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi sulla composizione della nuova giuria e sulla sua sostituzione. Lucarelli rivendica il contributo dato allo show di Rai 1: «Credo di essere stata un valore per Ballando, di aver dato tantissimo e di aver ricevuto tantissimo». Ma non nasconde il dispiacere per il modo in cui è stata raccontata la sua uscita: «Mi dispiace un po’ che, per tre mesi, ci sia stata una campagna stampa incentrata sul fatto che fossi andata via e su chi sarebbe venuto al mio posto, una sorta di “revenge cast”. In tutto questo tempo non ho mai detto una parola, non ho mai utilizzato il nome di Ballando per avere mezzo titolo sui giornali».

Lucarelli: «A Mediaset mi hanno dato valore»

Infine, Lucarelli mette a confronto l’esperienza vissuta in Rai con l’accoglienza ricevuta a Mediaset: «A Mediaset mi hanno accolto dandomi il valore che credo di poter apportare all’interno di un programma. Ma anche, banalmente, con la gentilezza, con una telefonata, un mazzo di fiori, con la presenza». Molto diversa la descrizione che fa della Rai: «In Rai hai sempre la sensazione di avere a che fare con un apparato fatto di persone che ricevono indicazioni da un altro apparato».